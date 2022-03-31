Ukrayna’da korkunç tecavüz iddiaları! 'Gündüz köpeği öldürdüler, gece geri geldiler...'

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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın üzerinden bir ay geçti. Bir ay içinde milyonlar ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ülkede kalanlar için ise artık durum çok daha korkutucu bir hal almaya başladı.

Ukraynalı Milletvekili Maria Mezentseva, Rus askerlerinin uyguladığı kötü muamele ve tecavüz vakalarını dile getirirken, ilk kez işgal sırasında bir tecavüz vakasıyla ilgili soruşturma açıldığı da bildirildi.

'KOCAMI ÖLDÜRÜP TECAVÜZ ETTİLER'

İşgal sırasında soruşturma açılan ilk tecavüz vakasının hikayesi ise kan donduruyor. Rus askerleri tarafından önce kocası öldürülen, ardından defalarca cinsel saldırıya maruz kalan Ukraynalı kadın, The Times’a verdiği demeçte 33 yaşında olduğunu, 35 yaşındaki kocası ve 4 yaşındaki oğluyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Shevchenkove köyü yakınlarında yaşadığını söyledi.

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GÜNDÜZ KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜLER, GECE GERİ GELDİLER

Yaşadığı korku dolu anları anlatırken Natalya takma ismini kullanan kadın, 9 Mart’ta bir grup Rus askerin evlerinin önüne geldiklerini ve ailenin köpeğinin öldürüldüğünü gördüklerinden bahsetti, “Askerler daha sonra bölgeyi benzin için aradıklarını söylediler ve bir tanesi de köpeğin ölümü için bizden özür diledi” dedi.

“Hava karardıktan sonra dışarıda bir ses duyduk. Eşim bakmak için dışarı çıktı. Tek bir el silah sesinin ardından kapının açıldığını ve evdeki ayak seslerini duydum” diyen Natalya, köpeği öldüren askerlerden birinin yanında 20’li yaşlarda görünen başka bir adamla geri geldiğini söyledi.

‘OĞLUM YAN ODADA AĞLIYORDU’

“Ağlıyordum. Kocam nerede diye bağırdım. Sonra dışarıya baktım ve onu kapının yanında yerde gördüm” diyen Natalya yaşadığı korkunç anları anlattı:

“Kocamı öldüren adam daha sonra silahı kafama dayadı. 4 yaşındaki oğluma kazan dairesine saklanmasını söylememi istedi. Oğlum yan odada ağlarken askerlerin defalarca tecavüzüne uğradım. Oğlumun ağlaması umurlarında bile değildi. Silahları sürekli kafamdaydı ve ‘onu öldürelim mi yaşatalım mı’ diye benimle alay ettiler.”

‘OĞLUMA BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİM’

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Natalya, evi terk ettiklerini, kocasının bedenini geride bırakmak zorunda kaldıklarını anlatırken şu ifadelere yer verdi:

“Oğluma babasının öldüğünü henüz söyleyemedim. Onu gömemeyiz, köye gidemiyoruz çünkü hala işgal altında. Bölge kurtarılsa bile geri dönebilir miyim bilmiyorum. Anılar çok zor… Bütün bunlarla nasıl yaşayacağımı da bilmiyorum.”

İŞGAL SIRASINDAKİ İLK RESMİ SORUŞTURMA

Natalya’nın yaşadıkları sonrası Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, soruşturma başlatıldığını açıkladı ve Rusya'ya söz konusu asker için tutuklama emri çıkarıldığını da ekledi. Bu olay, işgal sırasında ilk resmi tecavüz soruşturması olarak kayıtlara geçti.

'ASLA SUSMAYACAĞIZ!'

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Konuyla ilgili konuşan Maria Mezentseva, “Son zamanlarda çokça tartışılan bir dava var. Bu dava savcılık tarafından kaydedildi. Kiev yakınlarında küçük bir kasabada bir sivil evinde öldürüldü. Çok üzülerek söylüyorum ki karısı da askerler tarafından tecavüze uğradı. Saldırının ardından askerlerin, küçük çocuğu tehdit ettiği bilgisini de aldık” ifadelerine yer verdi.

Adaletin galip gelmesi için davaların kaydedilmesinin öneminden de bahseden Mezentseva, “Asla susmayacağız!” dedi.

Öte yandan Natalya’nın hikayesi, maalesef ki Ukrayna’nın işgali sırasında kadınların maruz kaldığı cinsel şiddet ve tecavüzle ilgili çok sayıda rapordan sadece bir tanesi.

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ÇOĞU EVDEN ÇIKAMAYAN YAŞLI KADINLAR!

Ukrayna parlamentosu üyesi Lesia Vasylenko, “Kadınların toplu tecavüze uğradığına dair ihbarlar aldık. Bu kadınlar ise genellikle dışarı çıkamayan, yaşlı vatandaşlar… Bu kadınların çoğu tecavüz şiddetinden sonra ya öldürüldü ya da kendi canına kıydı” sözleriyle tecavüz mağduru kadın sayısının sanılandan çok daha fazla olduğunu öne sürdü.

‘BU DEHŞETİ ÇOK SIK DUYUYORDUK’

Tecavüz dehşetine şahit olan bir başka Ukraynalı kadın ise Anastasia Taran. Dört yıldır eşi ile Irpin’de yaşayan 30 yalındaki Taran, yaşananları ve şahit olduğu dehşeti şu cümlelerle anlattı:

“Savaş başladığında eşimle beraber bir hafta boyunca elektriksiz, internetsiz, susuz kaldık. Dışarıda insanları vuran, evlere giren ve en iyi ihtimalle insanları evlerinden kovan çok sayıda Rus askeri vardı. İnsanların saklandıkları bodrumlara kadar inip onları vuruyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlardı. Tecavüz dehşetini çok sık duyuyorduk.”

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Eşiyle birlikte bölgeden kaçmayı başaran ve şu anda Lviv’de olduğunu söyleyen Taran, “Daha sakin hissediyorum ama yine de endişeliyim. Sessizlikten korkuyorum çünkü sonrasında kötü bir şey yaşanmasını bekliyorum. Hala dışarı çıkmaktan korkuyorum. Her zaman sığınacak bir yer arıyorum” ifadelerine yer verdi.

BİR AY ÖNCE ANLATMIŞTI: TECAVÜZE BAŞLADILAR BİLE!

Büyükannesi ile Herson’da yaşayan 27 yaşındaki Svetlana Zorina, daha savaşın ilk başladığı günlerde tecavüz iddialarını dile getirmişti. CNN’e yaptığı açıklamada Zorina, “Kadınlarımıza tecavüz etmeye başladılar bile. Kişisel olarak tanıdığım 17 yaşındaki genç bir kızın başına bu korkunç olayın geldiğini öğrendim. Rus askerlerin ona tecavüz ettikten sonra öldürdükleri bilgisini aldık” demişti.

ÖZEL BİR MAHKEME KURULMALI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Ukrayna'daki çatışmalar sırasında tecavüzler yaşandığını öne sürdü, "Maalesef Rus askerlerinin Ukrayna'da kadınlara tecavüz ettiği çok sayıda vakamız var" dedi.

Rus birliklerinin davranışlarını araştırmak için özel bir mahkemenin kurulmasını isteyen Dmytro şunları da ekledi: "Uluslararası hukuk önünde sonunda bu savaşı mümkün kılan herkesin adalete teslim edileceğinden emin olmak için elimizdeki tek uygarlık aracıdır!"