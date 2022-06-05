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PKK gösterileri Dışişleri'ni kızdırdı... Avrupa'ya nota üstüne nota

#Dışişleri Bakanlığı#PKK#Gösteri
PKK gösterileri Dışişlerini kızdırdı... Avrupaya nota üstüne nota

Türkiye’nin, NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’dan teröre desteklerini çekmelerini istemesinden sonra Almanya, Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde PKK gösterilerinin artması dikkat çekti. Ankara, bu ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri’ne çağırıp birbiri ardına nota verdi.

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PKK’nın Almanya ve Fransa’da düzenlediği gösteriler nedeniyle bu iki ülkenin Ankara büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını, hafta içinde bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, her iki ülkeye hem Ankara’da hem de Paris ve Berlin’de Türkiye Büyükelçilikleri aracılığıyla tepki gösterildiğini, “İki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik, sert şekilde uyardık. Misyonlarımız da o ülkelerde temaslarda bulundular. Ayrıca her iki ülkeye teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı da büyükelçilerine verdik ve bir daha tekrarlanmaması gerektiğini de vurguladık” sözleriyle açıkladı. Çavuşoğlu’nun, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un önümüzdeki hafta Türkiye ziyaretinde de PKK konusunu gündeme getireceği öğrenildi.

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PKK gösterileri Dışişlerini kızdırdı... Avrupaya nota üstüne nota

YUNANİSTAN ‘GÜVENLİ LİMAN’

Türkiye’nin son tepkisi Yunanistan’a yönelik oldu. Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina’daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Edinilen bilgiye göre, Lazaris’e terör örgütlerinin Yunanistan’da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan’ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği gösterildi.

SON DÖNEMDE UYARILAR ARTTI

Ankara’nın daha önce de PKK eylemlerine karşı hassasiyetini diplomatik yollardan dile getirdiğine işaret eden kaynaklar, “Ancak son dönemde terör örgütünün eylemlerinde artış gözlenmesi dikkat çekici. Bu nedenle Ankara da ilgili ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırıp sözlü uyarının yanı sıra yazılı nota da vererek, tepkisini geçmiş döneme göre bir seviye daha da arttırdı” değerlendirmesinde bulundu.

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#Dışişleri Bakanlığı#PKK#Gösteri

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