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İyi olacak hastanın ayağına Türk doktor gitti! 4 bin kilometrelik kalp yolculuğu

#Cengiz Köksal#Zahida Bibi#Kalp Kapakçığı
İyi olacak hastanın ayağına Türk doktor gitti 4 bin kilometrelik kalp yolculuğu

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir köyde yaşayan kalp hastası 22 yaşındaki Zahida Bibi’nin hayatı, kalp cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın dokunuşuyla değişti. Köksal, tıp kongresi için gittiği Pakistan’da Zahida’nın kalp kapakçığını tamir etti. Genç kız da doktoruna fotoğrafla teşekkürlerini iletti...

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Pakistan’da yaşayan 22 yaşındaki Zahida Bibi, küçük yaşlarda bademcik iltihabı geçirdi. Sonrasında iltihap yavaş yavaş kalbine tutundu ve kalp kapakçığına hasar verdi. En ufak hareketinde nefes nefese kalıyordu. Pakistan’daki doktorlar devreye girdi ancak Bibi’nin tedavisi mümkün olmadı. Bir konferans için Pakistan’a giden Prof. Dr. Cengiz Köksal hastanın ‘kalbine dokundu.’ Merkeze 150 kilometre uzakta, küçük bir köyde yaşayan Zahida’nın kalp kapakçığı, kalp zarından alınan yama ile tamir edildi.

İyi olacak hastanın ayağına Türk doktor gitti 4 bin kilometrelik kalp yolculuğu

HAYATINA DOKUNDU

Aslında dünyada her gün yüzlerce kez yapılan bu ameliyat, Zahida için çok daha kıymetliydi çünkü kalp kapakçığı tamir edilemeseydi hayatı, yaşadığı coğrafya nedeniyle çok daha zorlaşacak ve belki çocuk sahibi olamayacaktı. Ameliyat sonrası iyileşen genç kadın, doktoruna teşekkür etmek istedi. Pakistan’da bir fotoğraf çektirdi ve üzerine ‘Teşekkür ederim’ yazarak Prof. Dr. Cengiz Köksal’a gönderdi. İstanbul’dan yaklaşık 4 bin kilometre uzaktaki bir ülkeye giderek hastayı ameliyat eden Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Bir hastanın hayatına dokunduğumu ilk defa bu kadar hissettim” dedi.

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YAMAYLA TAMİR ETTİK

Prof. Dr. Cengiz Köksal operasyonu şöyle anlattı: “Pencap Kalp Enstitüsü’nde düzenlenen Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Toplantısı’na eğitim amaçlı ameliyat yapmaya gittiğimde hastanın merkeze 150 kilometre uzaklıkta bir köyde yaşadığını öğrendim. Bu tür durumlarda amacımız kalp kapakçığını değiştirmek yerine öncelikle tamir etmeye çalışmaktır. Çünkü tamir kişinin kendi dokusuyla gerçekleştiriliyor. Bu hastamızda eğer kapak değiştirilseydi ömür boyu kullanacağı kan sulandırıcının dozunun ayarlanması için her ay 150 kilometre yol gidip kan tahlili vermesi gerekiyordu. Genç kadının kalp zarından aldığımız parçayla kapakçığa yama yaparak tamirini sağladık.”

 

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#Cengiz Köksal#Zahida Bibi#Kalp Kapakçığı

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