Donbas düellosu kızışıyor

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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi tüm hızıyla sürerken, en acımasız çatışmalar Donbas bölgesinde yaşanıyor. Geçen hafta Rus birliklerinin yoğun topçu ve hava desteğiyle stratejik öneme sahip Severodonetsk şehrini yüzde 80 oranında ele geçirmesi sonrası şehir sokak çatışmalarına sahne olmuştu.

Şehrin düşmesi durumunda Donbas’ta ayrılıkçı Lugansk bölgesinin tamamen elden gideceğini hesaplayan Ukrayna ordusu, bölgeye ek kuvvet göndererek karşı taarruz başlattı. Ağır topçu ateşine maruz kalan Severodonetsk, güneyde Rusya’nın eline geçen harap haldeki Mariupol şehrine benzetiliyor.

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Rus ordusu Donbas’ta Ortodoks Hıristiyanların kutsal kiliselerinden Sviatogirsk Lavra’yı vurdu. Sivillerin sığınak olarak kullandığı ahşap kilise alevler içinde kaldı.

‘BİZİ BİTİREMEZLER’

Ukrayna adına bölgede savaşı yöneten Lugansk OHAL Valisi Sergey Gaydan, “Ruslar Severodonetsk’te Suriye savaş taktiğini uyguluyor.

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Önce havadan ve topçu ateşiyle birkaç kilometrelik alanı yerle bir edip kara birlikleriyle ilerlemeyi deniyorlar. Mukavemet gördüklerinde geri çekilip uzun menzilli silahlarla ateş etmeye başlıyorlar. Biz de buna karşılık toplarla vurmaya başladıklarında geri çekilip, sonra tekrar mevzilerimize dönüyoruz. Bizi bitiremezler. Takviye birlikler de imdadımıza yetişti. Şehrin yüzde 20’lik bölümü yeniden kontrolümüze geçti. Şu anda çatışmalar şehir merkezinde yaşanıyor. Severodonetsk’i teslim etmek niyetinde değiliz” açıklamasında bulundu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar verdirdikleri Ukrayna birliklerinin Severodonetsk’ten komşu şehir Lısıçansk’a çekilmeye başladıklarını iddia etti.

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Ukrayna’nın Sloviansk kentindeki yoğun bombardıman sonucu insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

O SİLAHLARI İMHA ETTİLER

Cephede ilerleme kaydeden Rusya, Ukrayna’ya dört bir koldan saldırıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği çok sayıda M777 obüs topunun, dün Ukrayna’nın Sumi bölgesinde, yabancı askeri personeli ile birlikte füzelerle vurularak imha edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin Ukrayna adına konuşan Sumi’nin OHAL Valisi Dmitriy Jivitskov, “Füzelerin büyük bölümü sivil yapılara isabet etti. Evlerin boş olması nedeniyle şans eseri can kaybımız olmadı. Topların imha edildiği doğru değil” dedi.

‘SİZİ DE VURURUZ’

Moskova’dan Batı’ya yeni bir uyarı daha geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı ve eski Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Batı’nın gönderdiği silahların Rus topraklarını vurmak için kullanılması durumunda karşı ateşin ‘Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını’ söyledi. Özellikle ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği “HIMARS” füze sistemine işaret eden Medvedev, “Bu füzelerden birisinin Rusya topraklarına düşmesi durumunda cevap vermek dışında bir seçeneğimiz kalmaz” dedi. Medvedev, özellikle Polonya’nın hedef olabileceğini ima eden yönde açıklamalarda bulundu.

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RUSYA: SAVAŞIN UZAMASINDAN BATI SORUMLU

Moskova yönetimi, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin Batı yüzünden başarısız olduğunu ileri sürdü. Müzakere sürecinde aktif rol alan Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesinden Sergey Tsekov, Rusya’nın verdiği tavizlerin Batılı devletler tarafından Kiev yönetimine “Rusya’yı yenebilirsiniz” şeklinde yansıtıldığını söyledi. Görüşmelerin Kiev yönetiminin savaşı kazanamayacağını idrak edince yeniden başlayacağını savundu.