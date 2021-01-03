Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi! 2 rapor ortaya çıktı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinleneceği öngörülüyor.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

İşte CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün aktarımları;

Son dakika gelişmesiyle Muğla'dan karşınızdayız. Önemli bir bilgiyi aktaracağım sizlere. Sanık Cemal Metin Avcı katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor geldi elimize ulaştı. Akıl sağlığı tam yerinde, ceza ehliyeti ise tam. Bir önceki duruşmada mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair bir rapor istemişti. İşte o rapor geldi: Akli dengesi yerinde...

Mahkeme başka ne tür raporlar istemişti. Pınar Gültekin'in otoprsi raporunun yeninden hazırlanması istenmişti. O rapor da çıktı. Bu da yeni bir gelişme. Adli Tıp raporundaysa cesedin tamamının yanmış bu nedenle ölüm zamanının ve sebebinin belli olmadığına dair yani diri diri mi yakıldı yoksa boğulduktan sonra öldükten sonra o varile atıldığına yakıldığına dair Adli Tıp raporunda kesin bir belirti oluşturulamadı. Bunu söyleyelim bu da yeni bir bilgi. Raporda bu iki gelişme sıcak bir bilgi.

Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yarın ikinci duruşma olacak. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı Muğla Adliyesi'ndeki duruşmaya gelmeyecek. Bilişim sistemi ses ve görüntülü sistemle duruşmaya katılacak. Afyonkarahisar'da F Tipi cezaevinden katılacak duruşmaya. Kardeşi de tutuklanmıştı, hapisteydi. Yarın kardeşi Mertcan Avcı duruşmaya katılacak. Fiziken gelecek. Bunun da altını çizelim.

'BİR RAPOR DAHA GELECEK'

Ve bir rapor daha yarın gelecek. Henüz gelmedi. Yarın sabah gelecek. Şimdi hatırlarsınız belki. Geçen hafta katil zanlısı Cemal Metin Avcı cinayet mahalline götürülmüş bir keşif yapılmıştı olay yeri inceleme ekipleriyle. Bilirkişi raporunun çıkması bekleniyor. Henüz bu rapor çıkmadı. Yarın sabah o bilirkişi raporunun çıkacağını belirtelim. Yani bu tüm mahkemenin ilk duruşmada 9 Kasım'da Muğla Adliyesi'nde görülen 10 saat süren o duruşmanın sonucunda bu raporları istemişti. Ve 4 Ocak'a ertelemişti mahkeme ikinci duruşmayı. İşte o raporlardan bir Adli Tıp raporu çıktı Pınar Gültekin'in, iki katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor da çıktı. Bu kişinin katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna yani bu cinayeti planlı bir şekilde organize ettiğini gayet aklının yerinde olarak bu cinayeti işlediğini artık kanıtlanmış oldu. Bu rapor ortaya çıktı.

Neyi bekliyoruz? Yarın sabah... Keşif yapıldı cinayet mahallinde. Katil zanlısı olay yeri inceleme ekipleri gitmişti oraya. Bilirkişi raporu gelecek yarın. Bu bekleniyor. Yarın yine tanıklar dinlenecek. Yine Afyonkarahisar'da F Tipi cezaevinde katil zanlısı duruşmaya katılacak. kardeşi Mertcan Avcı duruşmaya katılacak ki Mertcan Avcı da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmıştı. Cemal Metin Avcı da canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.