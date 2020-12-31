CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin'in babasının açıklamasına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, ziyareti sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin’in babasının davadan vazgeçmesi için "Bana vazgeç diyen CHP’li Süleyman Girgin oldu" sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, "Buna yanıt verdim zaten" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanları ise "Soru alamayacağımızı belirttik" dedi.

SIDDIK GÜLTEKİN AÇIKLADI

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Pınar Gültekin cinayetinin ardından babası Sıddık Gültekin'e telefon açarak davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı.

Sıddık Gültekin iddiaları doğrulayarak kendisinden bu talepte bulunan kişinin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu belirtmişti.

Baba Gültekin, "Ayın 16'sında kızım Muğla'da diri diri yakıldı. Ayın 23'ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra 'Davadan vazgeç' dedi bana" ifadelerini kullandı.

CHP'li bir milletvekilinin Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmesi yolunda istekte bulunduğu haberini Hürriyet yazarı Fatih Çekirge gündeme taşımıştı.