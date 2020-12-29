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ANKARA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li Girgin’den Pınar Gültekin açıklaması: En ufak ima çıkarsa istifa edeceğim

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CHP’li Girgin’den Pınar Gültekin açıklaması: En ufak ima çıkarsa istifa edeceğim
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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in babasıyla görüşerek davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İddiayı köşesinden duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir’in telefon aramasını doğruladığını ifade etmişti. İddialar üzerine CHP’li Girgin Twitter’dan yazılı açıklama yaptı. Girgin, “Sayın Fatih Çekirge’nin kaleme aldığı ‘CHP milletvekili eğer bu teklifi sen yaptıysan’ başlıklı yazısında yer alan kan dondurucu iddialara dair açıklamamdır” başlıklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

VEKİLLİĞİ BIRAKIRIM

Pınar Gültekin’in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP’den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim.”
CHP’li Girgin’den Pınar Gültekin açıklaması: En ufak ima çıkarsa istifa edeceğim

CHP Muğla vekili eğer bu teklifi sen yaptıysan
CHP Muğla vekili eğer bu teklifi sen yaptıysan
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