Türk diplomat Osman Köse'nin faili etkisiz hale getirildi

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Türk diplomat Osman Köse, görev yaptığı Erbil’de 17 Temmuz 2019’da gittiği bir restoranda PKK/KCK’lı teröristlerin hain pususu sonucu şehit olmuştu.

DİPLOMAT KÖSE’NİN FAİLİ ADIM ADIM İZLENDİ

Türk Diplomat Köse’yi şehit eden PKK’lı Cemil AKAR’ın restorandan kaçış anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Elinde silahı ile kaçan terörist Cemil Akar anbean görüntülendi. Cemil Akar’a düzenlenen operasyon planının başlangıcı da işte o görüntüler oldu.

MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Eylem sonrası kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Yapılan titiz incelemeler neticesinde teröristlerin, eylem sonrasında Erbil’den kaçarak Süleymaniye bölgesine geçtiği tespit edildi.

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PKK’lı Akar’ın, Süleymaniye’nin kuzeyinden Kandil alanına ulaştığı belirlendi. Devam eden çalışmalarla örgüt mensubunun kimliğine ve bulunduğu bölgeye ilişkin detaylı bilgilere ulaşıldı.

ORTAK OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyinde icra ettiği ortak hava harekâtında Renas Derik kod adlı Cemil Akar etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK’LI CEMİL AKAR KİMDİR?

Renas Derik kod adlı Cemil Akar, 2014 sonlarında illegal olarak Türkiye’den Suriye’ye geçerek örgütün kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK’nın sözde Özel Güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi. 2017’de Mahmur’da istihbarat eğitimi aldı. Erbil saldırısı öncesinde diğer eylemcilerle buluşmak ve eylem planlamasını yapmak üzere kırsal alandan Mahmur Kampı’na intikal etti.