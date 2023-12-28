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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Terörist Eymen Coli etkisiz hale getirildi

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#MİT#Operasyon#PKK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 10:47

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2013 yılında Suriye'de örgütsel faaliyetlere katılan Eymen Coli, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri içinde de yer aldı. Bölgedeki örgüt karşıtı ailelere olan acımasız tutumuyla tanınan Coli'nin, Barış Pınarı Harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirlendi.

MİTten Suriyede nokta operasyon: Terörist Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden terörist Coli, MİT'in hedef listesine alındı. MİT, saha ajanlarından gelen istihbarat sonucunda, terörist Coli'nin örgütün sözde asayiş sorumlusu olduğunu tespit etti ve operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Coli, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. 

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#MİT#Operasyon#PKK

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