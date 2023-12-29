MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 29 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı teröristlerin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” Operasyonunda 29 Şahıs yakalandı.

Terör Örgütleri ve onların İş Birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; “Selman‐ı Farisi Taburu” olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” Operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı.

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Operasyonları düzenleyen MİT Mensuplarımızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

MİT VE EGM’DEN ORTAK OPERASYON

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb ELANİ’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ’nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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EYLEMLERİ İTİRAF ETTİLER

Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ verdikleri ifadelerde; DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

Operasyon neticesinde DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.