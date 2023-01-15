MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı seçimlere tam manasıyla hazırdır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kızılcahamam kampımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İki gün süresince iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır.

Cumhur İttifakı’nın akıl dolu, milli siyaseti ile umutları dirilteceğiz. Hiçbir engel tanımayacağız, her insanımızı kucaklayacağız. Herkes eşittir Türkiye demeye devam edeceğiz.

Adım adım 2023 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftimizin, emeklimizin, sanayicimizin her zaman yanında olacağız. Bizim siyasetimiz ana fikri önce ülkem sonra partim şeklindedir. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız. Mevzu bahis Türkiye oldu mu gözümüz bir şey görmez.

Türk milleti 2023 seçimlerinde geleceğini oylayacaktır. Sızlanarak, seyrederek hiçbir şey yapamayız. Davası olan herkimse umut insanıdır. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yürüyüş devam etmelidir.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin arızalarını telafi etmiştir. Davul kimin elindeyse tokmak da onun eline verilmiştir. Devlette uyum, denge, anlayış, ortak amaçlar doğrultusunda işleyiş başarılmıştır. Milli hedeflerimiz canlanmıştır.