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Altılı masada aday nabzı

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#6’Lı Masa#İYİ Parti#Akşener
Altılı masada aday nabzı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

Muhalefetteki 6’lı masada sıra aday mesaisine geldi. İYİ Parti Lideri Akşener’in ev sahipliğindeki buluşma öncesi, 6’lı masa ortakları arasında aday için nabız yoklama turları da başlayacak.

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Masanın 26 Ocak’taki buluşmasına ev sahipliği yapacak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in toplantı öncesinde çıkacağı liderler turunda ağırlıklı gündemi, aday için nabız yoklanması oluşturacak. 6’lı masa kulislerinde, “Meral Hanım’ın görüşmelerinde liderlerin bu konudaki görüşleri alınmış olarak gidilmiş olacak” denilerek, şu değerlenlendirmeler yapıldı:

“Bu toplantıda liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar mı olmayacaklar mı? Olacaklarsa, bu büyük ölçüde adayın masadaki liderlerden biri olacağına işaret edecektir. Ancak cumhurbaşkanı yardımcılığına çok da sıcak bakmayan liderler de var. Mevcut sistemde kabine üyeleri milletvekili olamıyor. Buna karşılık partisinin başında seçime girmek isteyen liderler olabilir.

İSTİŞARE KURULU

Sonuçta bu görüşler ağır basarsa, aday ister içerden ister dışardan olsun, önemli konularda liderlerin görüş ve onayını alması için istişare ya da danışma adıyla bir kurulun oluşturulması gündeme gelebilir.”

 

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#6’Lı Masa#İYİ Parti#Akşener

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