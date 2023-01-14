Askerlerle alkış polemiği... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız sevince tahammül edemediler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Marmaris ziyaretlerimiz dışında epeydir Muğla'yla hasret giderememiştik. Sizleri özlemiştik. Sizlerle özlem gidermeye ve eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek için geldik. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'da görmek mümkündür.

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız. 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini faşizm kapanına hapsedenler bizi küçümsemiş hafife almışlardı. Her yatırım için yapamazsınız diyerek bizi engellemeye çalıştılar. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ihtiyaçlarıdır. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar istikbalimize göz dikenlerin hakkından geldik.

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ASKERLERLE ALKIŞ POLEMİĞİ: YAŞADIĞIMIZ SEVİNCE TAHAMMÜL EDEMEDİLER

Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak bir savunma sanayii projemizin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına Obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yapabilir misiniz? Altay Tanklarının teslimini yaptık bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü, ordumuz bunlarla o terör örgütlerini inlerine gömdü, inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vaadediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu onları çıkaracağım diyor.

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Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum, ben milletime inanıyorum ve bu yolda böyle yürüyeceğiz. El ele, omuz omuza yürüyeceğiz. Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız. Kan emicilere asla prim vermeyiz. Ama bu zihniyet önce Sakarya Arifiye'deki fabrikanın bu seviyeye gelmesini sağlayan yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmadı. Her türlü yalan ve iftirayı kullanarak yürüttüğü bu ihanet kampanyasında başarılı olamayan bu habis zihniyet bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

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"TÜRKİYE GERÇEĞİNE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

Bu ülkenin ve milletin hangi menfaatini bunlar savunabilir, hangi hakkını koruyabilir, hangi hedefini hayata geçirebilir? Biz bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki atıl fabrikanın ülkenin savunma sanayiinin en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Bunlar karasından havasına, denizinden siberine kadar savunma sanayiinin her alanında kendi tasarımını, kendi üretimini yapabilen Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Bunlar terörü sınırları içinde bitirmekle kalmayıp sınırları ötesinde de teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar. Bunlar küresel krizler karşısında diz çöküp teslim olmak yerine krizleri fırsata dönüştüren Türkiye tablosunu içlerine sindiremiyorlar.

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"BİZE DE AYNISINI YAPMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR"

Çünkü bunların tüm hayatları vesayetçilerin ve darbecilerin yönetimini kendilerine altın tepside sunduğu ülke hayaliyle geçmiştir. Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip ülkenin başına öyle çullandılar. Rahmetli Demirel'i muhtıralarla yıpratıp ülkenin başına böyle çöreklendiler. Rahmetli Özal'ı bin bir yalan ve iftira ile devreden çıkartıp ülkenin başına böyle musallat oldular.

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İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Ülkeye ve millete daha büyük hizmetler kazandırmak için harcamamız gereken vaktin ve enerjinin bir kısmını bunlarla mücadeleye ayırmak mecburiyetinde kaldık. Partimizi kapatmaya teşebbüs etmekten sokakları karıştırmaya, terör örgütlerini cesaretlendirmekten darbecilere alkış tutmaya kadar her yolu denediler. Dışarıda ve içeride Türkiye'yi hedef alan kim varsa hepsinin yanında bunlar yer aldılar.

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Bu muhteşem kalabalığın az önce resmi rakamını sordum elhamdülillah 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız.

6'LI MASAYA TEPKİ

Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin halde nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun. Ah, ah... Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri tek bir örnek görülmemiştir.