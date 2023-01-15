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Bahçeli’den altılı masa hesabı: 6 çarpı sıfır eşittir sıfır

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#Bahçeli#Kızılcahamam #Altılı Masa
Bahçeli’den altılı masa hesabı: 6 çarpı sıfır eşittir sıfır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 07:00

MHP, Kızılcahamam’da seçim kampına girdi. Altılı Masa üzerine değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Bahçeli, “Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu; altı çarpı sıfır eşittir sıfır” dedi.

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MHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerine yönelik düzenlediği iki günlük kamp dün başladı. Kızılcahamam ilçesine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Kampı takip eden gazetecilerle bir araya gelen MHP Lideri, soruları şöyle yanıtladı:

* (Babacan’ın adaylık açıklaması) Bizim adayımız belli kararımız net, bizi başkaları ilgilendirmiyor. Her koşulda Cumhur İttifakı seçimlere hazır.

* (Muhalefetin adayı) Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu; altı çarpı sıfır eşittir sıfır. 6’lı Masa bugüne kadar 10 toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum.

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* (Ortak miting) Ona bir şey diyemiyorum. Biz kendi mitinglerimizi yapıyoruz ama diğerleri de zaten faaliyetleri her gün bir miting gibi geçiyor. Cumhurbaşkanı bir yere tesis açarken en az bir miting kadar coşkulu kalabalık topluyor.

* (Sivas’ta başlayan miting süreci) 9 il merkez olmak üzere, her ilde de merkeze bağlı 5 il temsilcileri de katıldı. Demek ki 45 ile ulaşıldı. Şimdi seçim süreci açıklanırsa o zaman her gün bir yerde olacağız.

 

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#Bahçeli#Kızılcahamam #Altılı Masa

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