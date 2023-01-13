İsveç'teki skandal dünya basınında... 'Türkiye İsveç'i azarladı!'

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İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm’deki belediye binasının önünde ayaklarından astı.

Dünya basınında geniş yankı bulan bu skandal ile ilgili Euronews 'Türkiye'yi öfkelendirdi' yorumunda bulundu.

Uluslararası haber ajansı AFP bu gelişmeyi 'Türkiye'den sert çıkış'başlığı ile abonelerine duyurdu.

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin İsveç Büyükelçisini çağırdığına vurgu yaptı.

Haberde İsveç'teki skandal görüntüler için 'İsveç'in NATO'ya katılma hedefi konusunda iki ülke arasındaki gerilimi alevlendirdi' yorumunda bulunuldu.

Amerikan Associated Press ajansı ise 'Türkiye, 'iğrenç' gösteriden sonra İsveç büyükelçisini çağırdı' başlığını kullandı. Haberde Türkiye'nin henüz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığına vurgu yapıldı.

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Alman DW Türkiye'nin tepkisini İsveç Büyükelçisini bakanlığa çağırarak gösterdiğini yazdı.

Al Jazeera 'Türkiye İsveç büyükelçisini çağırdı' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;

'İsveç, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra başvurduğu NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekliyor. Ankara, İsveç'inYPG'ye karşı daha net bir tavır alması gerektiğini söylüyor.'

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonu ise 'Türkiye İsveç'i Stockholm'deki kukla nedeniyle azarladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı

Bloomberg 'İsveç Büyükelçisi'ni çağıran Türkiye, NATO üyelik teşebbüsü için uyarıda bulunuyor' yorumunda bulunurken Rus haber ajansı TASS, Türkiye'nin skandala tepki gösterdiğini yazdı ve Türk yetkililerin açıklamalarına geniş yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi başvurusunu Mayıs ayında yapmıştı.

DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

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Muhtıra’da üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişler, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmışlardı.

Ayrıca, Üçlü Muhtıra’da Finlandiya ve İsveç Türkiye’ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmişler, bu konuda Türkiye’yle dayanışma ve işbirliği içinde hareket edeceklerini duyurmuşlardı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen PKK'lı grubun eylemine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunurken, gerçekleştirilen gösterilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."