Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması! Kar yerini yağmura bırakıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkeri ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A 9 AYLIK SU

Yağışsız geçen bir dönemden sonra yoğun kar yağışları Türkiye’nin dört bir yanında barajları doldururken, İstanbul’a da cansuyu oldu. İstanbullular dün yeniden karlı bir güne uyanırken baraj doluluk oranları yüzde 48’e yükseldi. Barajlardaki suyun en az 9 ay yeteceği belirtiliyor.

KARDAN SONRA YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından havaların düzeleceğini, cumartesi gününden itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini açıkladı. Meteoroloji’den Hürriyet’e verilen bilgiye göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Rize’nin iç kesimleri, Artvin ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul çevreleriyle İzmir’in kuzey ve batı kesimleri yağmurlu. İstanbul ve çevresi yarın da yağmurlu.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bu sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri kar yağışlı, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yağmurlu

MANİSA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin gece saatlerinden itibaren Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, -2°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KASTAMONU °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, -2°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, doğusu ile Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yükseklerinde yerel olarak yoğun kar yağışı ve zaman zaman gök gürültülü kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 2°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı