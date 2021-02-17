Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması! Kar yağışı ne zaman bitecek?

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İstanbul, 14 Şubat pazar gününden bu yana etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışlarına veda ediyor. Meteoroloji'nin son raporunda hava sıcaklıklarının artacağı ve kar yağışının İstanbul'u terk edeceği belirtildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarın kentte sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları da artacak.

AHMET UÇAR'DAN MESAJ: MAALESEF KÖTÜ BİR HABER VEREYİM

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar sosyal medya hesabından İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama yaptı. Uçar mesajında "İstanbullu kar severlere maalesef kötü bir haber vereyim. Yarın sabah saatlerinden itibaren yeni gelecek zayıf bir sistem ile birlikte yüksek kesimler dışında özellikle sahillerde gün boyu hafif yağmur ve karla karışık yağmur görülecek, karlar eriyecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'lu kar severlere maalesef kötü bir haber vereyim. yarın sabah saatlerinden itibaren yeni gelecek zayıf bir sistem ile birlikte yüksek kesimler dışında özellikle sahillerde gün boyu hafif yağmur ve karla karışık yağmur görülecek, karlar eriyecektir. — Ahmet Uçar (@aucarenator) February 17, 2021

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