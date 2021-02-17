Son dakika: Yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Avrupa yakasında hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmininin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi.

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği ifade edildi.





ŞİLE'DE 70 CM'LİK KAR KALINLIĞI ÖLÇÜLDÜ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Şile'de kar kalınlığının 70 cm ölçüldüğünü açıkladı.

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili yazılı açıklama şu şekilde:

"Öğle saatlerinden itibaren hafifleyen “deniz etkisi kar" (DEK) yağışının, rüzgarın güneyli yönlere dönmesiyle birlikte, akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Marmara bölgesine gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı yaşanabileceği de tahmin ediliyor. Sistemin hafta sonu bölgeyi terk edip sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesi de tahminler arasında. Dün İstanbul'da öğle saatlerinde mola veren kuvvetli kar yağışı geçişleri, bugün sabah erken saatlerinden 05.00 itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle beraber tekrar etkili oldu. Peş peşe gelen hava kütleleri, İstanbul'un her iki yakasında yoğun kar yağışına neden olurken kent genelinde mevcut kar kalınlığına ilave 5-10 cm aralığında kar birikintisi ölçüldü. DEK etkisiyle kısa sürede yanan ani kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafikte bazı aksaklıklar yaşanırken, İBB ekipleri ihbar gelen yerlere müdahale etti, trafik akışını sağladı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde trafikte aksamalar meydana geldi.

Şile'nin Darlık ve Ağva mevkilerinde 60-70 cm'e ulaştı. Kent diğer bölgelerinde ise kar kalınlığı; Hadımköy'de 40 cm, Beykoz'da 35, Şişli'de 30 cm, Arnavutköy'de 30 cm olarak ölçüldü.

DEK yağışlarının en önemli etkisi kütlelerin geçiş yaptığı yerlerde, hızla hava sıcaklığını düşürerek kar yağışının zemine yapışmasını sağlamasıdır. Ayrıca yukarı hava sıcaklığının düşük olması (-30°C) ve deniz sıcaklığının yüksek olmasından (10°C) kaynaklanan sıcaklık farkı kararsızlık oluşturmakta bu nedenle gök gürültülü kar yağışı görülebilmektedir. Gök gürültülü kar yağışı etkili olduğu bölgede çok kısa sürede kar birikintisi oluşturmaktadır."