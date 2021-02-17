Son dakika... Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı! Kuvvetli kar yağışı ve trafik kazaları...

Balıkesir'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dün ulaşıma kapanan İzmir-Bursa karayolunun Susurluk mevkii 15 saati aşkın süre sonunda araç geçişine açılmıştı. Bu kez de trafik kazaları nedeniyle yüzlerce araç ve kamyon kapanan yolda mahsur kaldı.

Buzlanma nedeniyle yaşanan kazalarla yol kilitlendi, kilometrelerce kuyruk oluştu.

"TIR'LAR YOLA SAPLANIP KALIYOR"

Kapanan yoldaki son durumu bildiren CNN Türk muhabiri Sergen Sezgin, "Trafiğin ilerlediğini görüyorsunuz ancak, ileriden araçlara geri dönüş izni veriliyor. Özellikle ağır vasıta araçların geçişi sıkıntılı oluyor. Bazı TIR'ların yola saplanıp kaldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Sezgin, "Dün Bursa- Susurluk yolu trafiğe kapanmıştı, bugün ise ters istikamette bir yoğunluk oluştu. Zaman zaman kaçan araçların kazaya neden olduğunu gördük. Dün 20 saate yakın kapalı kalmıştı Susurluk yolu. Tekrardan kar yağışı başladı. Ekiplerin çalışmaları sürdürüyor. Zaman zaman kayan araçların kazaya neden olduğunu gördük. Dün 20 saate yakın kapalı kalmıştı Susurluk yolu. Tekrardan kar yağışı başladı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor" dedi.