İstanbul’a 9 aylık su

İSTANBUL’u pazar gününden bu yana etkisi altına alan kar, dün sabah ısının sıfırın altına düşmesiyle yeniden etkili oldu. Gece boyu etkili şekilde yağan kar kısa sürede yolları kapattı. Ara sokaklarda trafik durma noktasına geldi. Sabah mesai saatinin başlangıcında ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Kar nedeniyle toplu ulaşıma talep artınca, duraklar da doldu. Meteoroloji’ye göre kar yağışı bugün İstanbul’da yerini sağanak yağışa bırakırken soğuk hava sürecek. Kar yağışı bir yandan da İstanbul’un barajlarına yaradı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros son durumu şöyle anlattı:

YÜZDE 50’Yİ GEÇECEK

“9 Ocak’ta İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı. Şu anda yüzde 48.28’e ulaşmış durumda. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden gelecek suyu da hesap edersek İstanbul’a en az 9 ay yetecek kadar su var. Susuzlukla ilgili İstanbul için kritik dönemi atlattık. Son kar yağışıyla baraj doluluk oranlarının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor. Ancak buna rağmen tasarruf yaparak suyumuzu daha verimli kullanmalıyız. Şehir şebekelerinde kayıp kaçak su oranını en aza indirmeliyiz.” Normalin altında yağış alan Anadolu’daki göl ve barajlar için riskin devam ettiğini söyleyen Toros, “Anadolu’da su kullanımıyla ilgili önlemler alınmalı. Tarımda damlama sulama yöntemi teşvik edilerek vahşi sulamanın önüne geçilmeli” dedi.

KARDAN SONRA YAĞMUR

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından havaların düzeleceğini, cumartesi gününden itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini açıkladı. Meteoroloji’den Hürriyet’e verilen bilgiye göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Rize’nin iç kesimleri, Artvin ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul çevreleriyle İzmir’in kuzey ve batı kesimleri yağmurlu. İstanbul ve çevresi yarın da yağmurlu.