Yarın okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil oldu? İşte18 Şubat'ta kar tatili olan illerle ilgili valiliklerden yapılan açıklama

Kar tatili haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kar yağışının devam etmesinin ardından yarın okullar tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. Valilikler tarafından kar tatili ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini duyurdu. Son dakika açıklaması ise İstanbul'dan geldi

18 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Kocaeli'de yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

BALIKESİR'DEN TATİL HABERİ

Balıkesir il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü başlaması gereken yüz yüze eğitim, kar yağışı nedeniyle il genelinde bir gün ertelenmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 16-17 Şubat günleri de yapılamayan yüz yüze eğitime, kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü için de ara verildi.



Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 22’üncü Maddesi gereği Vali Hasan Şıldak Başkanlığında 17 Şubat 2021 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplanmıştır. İlimizin bazı bölgelerinde kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle; Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi-özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verildmiştir"

TRABZON'UN İKİ İLÇESİNDE 2 GÜN TATİL

Trabzon'un Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği bildirildi.



Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelindeki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine 18-19 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

Araklı Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime aynı tarihlerde 2 gün ara verildiğini duyurdu.

SAKARYA'DA KAR TATİLİ UZADI

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE TATİL

Bursa' da İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşıma merkezi okullarda yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi.



İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18.02.2021 tarihine ait hava tahmin raporuna göre hava durumunun hafif kar yağışlı olması ve hava sıcaklığının -10a düşmesi beklendiğinden ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle taşıma merkezi okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine, 18.02.2021 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir denildi.

GİRESUN'DA EĞİTİME ARA

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

BARTIN’DA DA TATİL OLACAK

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

Konya, Sinop, Yozgat, Trabzon, Giresun ve Niğde’nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde de 17 Şubat’ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Güven Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.

"KAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YURDU TERK EDECEK"

Özdemir, "Kar perşembe gününden itibaren yurdu terk edecek. Çok az da olsa lokal olarak görülebilir ama soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Kar yağışı devam ediyor. Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü artık kar yağışı etkisini kaybedecek bu sefer soğuk hava etkili olacak don olayı görülecek" dedi.