Kuran yakmayı suç kapsamına alan Danimarka yanlıştan nasıl döndü

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Türkiye hemen her platformda, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere açık ve net tepki gösterdi. Yapılan tüm görüşmelerde yine Erdoğan başta olmak üzere tüm isimler muhataplarına “Bu durumun asla kabul edilemeyeceğini” söyledi.

KANUN TASARISI HAZIR

Bu kapsamda Danimarka hükümeti ilk adımı attı. Dini açıdan “kutsallara” yapılan uygunsuz davranışları suç sayılmasını öngören bir kanun tasarısı hazırladı. Tasarıda neler olduğuna şöyle bir bakalım:

◊ Tasarı kutsal kitapların yani Kuran’ı Kerim, Tevrat ya da İncil’in alenen yakılmasının suç sayılmasını amaçlıyor.

◊ Yetkililer, Danimarka’nın diğer ülkelere ve dinlere yönelik hakaret ve aşağılama eylemlerini kolaylaştırıcı bir ülke olarak görülmesinden rahatsız.

◊ Tasarı çizimler, sözlü ya da yazılı ifadeleri kapsamıyor.

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◊ Ancak kamuya açık bir yerde ve daha geniş çaplı eylemleri hedefine koyuyor.

Lars Lökke Rasmussen

◊ Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, “Son zamanlarda Danimarka’da çok fazla Kuran yakma eylemine şahit olduk. Bu aşağılayıcı ve küçük düşürücü eylemler hem yurtdışında hem de Danimarka’da yaşayan Danimarkalıların güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

◊ Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, “Danimarka’daki Kuran yakma olayları öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, Danimarka dünyanın büyük bir bölümünde diğer ülkelerin ve dinlerin aşağılanmasını ve hakarete uğramasını destekleyen bir ülke olarak görülmektedir” dedi.

◊ Tasarının sonbaharda Parlamento’ya sunulması bekleniyor. Yasalaşması durumunda bu tür eylem yapanların para ve hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

ANKARA’NIN ROLÜ

Söz konusu çirkin eylemlere açık ve net her seferinde tepkisini getiren Ankara, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere bir süredir bu konuyla ilgili görüşmeler yürütüyor. Şimdi gelelim ayrıntılara:

◊ Her görüşmede Ankara, muhataplarına “Bu tür çirkin eylemler asla kabul edilemez” dedi.

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◊ Özellikle Danimarka bir süredir çıkış yolu arıyordu.

◊ İsveç’in de benzer bir sıkıntı içinde olduğunu ekleyelim.

◊ Danimarka bu sıkıntısını Ankara ile de paylaşıyordu. İki ülke arasında aslında yaklaşık üç aydır yürüyen bir görüşme trafiği var.

DANİMARKA: BİZ DE UTANIYORUZ

◊ Danimarkalı yetkililer, Ankara’daki muhataplarına açık açık “Bu eylemlerden biz de utanıyoruz“ ifadesini kullandılar.

◊ Yine Ankara’ya “Sosyolojik olarak devlet yönetimini zafiyete uğrattığımızı siz bize gösterdiniz” mesajı verdiler.

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SONUÇ ...

DİĞERLERİNE ÖRNEK OLSUN

- Ankara, Danimarka’nın attığı adımı çok olumlu buluyor. Hükümet tarafından hazırlanan tasarı, hükümet partisinin çoğunlukta olduğu Parlamento’dan büyük olasılıkla geçecek. Şunu söylemekte fayda var:

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◊ Danimarka’nın tasarısı, bu tür aşağılık hareketleri yapanlara fikir özgürlüğü adı altında izin verenlere örnek olması gereken bir adım.

◊ Kuzey ülkelerinde bu tip konularda devletin gücünü göstermek konusunda bir kararlılık ve kontrol olmaması en büyük eksiklik.

◊ Türkiye’nin ve Türk kamuoyunun bu adımda etkisi büyük oldu. Türkiye ve İslam alemine göre hangi dine yönelik olursa olsun, bu tür hareketler büyük bir hakaret olarak kabul ediliyor.

◊ Son bir not, çıkış yolu arayan İsveç’in de önümüzdeki dönemde benzer bir adım atması sürpriz olmasın.