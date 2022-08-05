KPSS soruşturmasında son gelişmeler... Dikkat çeken dershane detayı

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Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmasının ardından görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine atanan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dün bir açıklama yaparak tüm oturumların Iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, sınavda adaylara sorulan soruların bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlattı."

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL’DE

"Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022’de yapılan KPSS oturumları iptal edildi hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelendi. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül’de başlayacak."

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DDK BAŞKANI ARINCI: SÜRECİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA SON DURUM

KPSS’deki sızıntı ile ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

İddiaların gündeminde yer alan Yediiklim Yayınevi’nin dershane ve matbaasında yapılan baskında dijital materyaller ile soru ve deneme kitapçıklarına el konuldu. Kurumdaki bilgisayarların imajları ve çalışanların kurumsal mailleriyle yaptıkları yazışmaları da incelenmek üzere alındı.

Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenlenmiş, aramalarda çok sayıda dijital materyal ve soru kitapçığına el koyulmuştu.

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ÖĞRENCİ LİSTESİ ALINDI

Ayrıca yayınevinde KPSS’ye hazırlanan ve son sınava giren öğrencilerin, bir klasörden oluşan listesine de el kondu. Öğrenci listesi, adayların son sınavdaki soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıyla karşılaştırılacak.

"2 DERSHANEYE GİDEN BAZI ADAYLARIN TÜM CEVAPLARI DOĞRU" İDDİASI

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında KPSS soruşturmasıyla ilgili son bilgileri aktardı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mercek altına aldı. 2 ayaklı devam ediyor bu soruşturma. Yayınevinin ÖSYM bağlantısı bir yandan devam ederken diğer yandan da benzer sınav sorularının tümünü doğru yapan adayların kimler olduğu bunlar arasında bir ilişki ağnın olup olmadığı değerlendiriliyor. İddiaya göre 2 dershaneye giden bazı adayların bütün soruları doğru yaptığı bu yönde tespitlerin olması durumunda soruşturmanın daha da derinleşeceği belirtiliyor. İncelemeler tüm bunların üzerine yapılıyor.

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KPSS'de verdiği yanıtlar üzerinden adaylar değerlendirilecek. Öne çıkan başlık 2 dershaneye giden bazı adayların bütün soruları doğru yanıtladığı iddiaları var. Bu iddialar ince bir şekilde değerlendirilecek. O adaylar arasında bir ilişki ağı olup olmadığına kadar kapsamlı bir inceleme yapılacak. Bütün bu olayların ardında bir FETÖ parmağının olup olmadığı. Bu da yine masadaki değerlendirilecek başlıklar arasında.

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Bu nedenle daha önce esasınsa FETÖ'nün merkezi sınavlarda yaptığı soru çalma faaliyetlerini inceleyen Ankara Emniyeti'ne bağlı mali şube polisleri de soruşturma yürütüyor. Bu noktada daha önce deneyimli olan ekibin soruşturmayı yürüttüğüne de dikkat çekmekte fayda görüyoruz. Yayınevi üzerinden FETÖ iltisakı olup olmadığı da değerlendirilenler arasında. "