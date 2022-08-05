KPSS iptal, şimdi ne olacak

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KAMU Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmasının ardından görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine atanan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dün bir açıklama yaparak tüm oturumların iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, sınavda adaylara sorulan soruların bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı:



“Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlattı.

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YENİ TAKVİM 17 EYLÜL’DE

Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022’de yapılan KPSS oturumları iptal edildi hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelendi. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül’de başlayacak.

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EK ÜCRET ALINMAYACAK

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmak.”

Öte yandan kamu kurumlarının personel alımının da yeni KPSS takvimine göre düzenleneceği açıklandı.

PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY: ‘TÜM ADAYLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ’

Prof. Dr. Ersoy, “Eksiklikleri ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak, tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM’nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz” dedi. ODTÜ Matematik mezunu olan Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Matematik Bölüm Başkanı. Ayrıca, ‘Italian Journal of Pure and Applied Mathematics’ adlı dergide değerlendirme kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

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DDK BAŞKANI ARINCI: SORU İŞARETİ KALMASIN DİYE...

' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu’nun Başkanı Yunus Arıncı, “Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

YAYINEVİNE GECE BASKINI

Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, iddiaların gündeminde yer alan Yediiklim Yayınevi’ne ait 2 adrese önceki gece baskın düzenledi. Saatlerce süren aramalarda çok sayıda dijital materyal, soru ve deneme sınavı kitapçıklarına el konuldu.

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EĞİTİMCİLER NE DİYOR: SIFIRDAN YENİ SORU HAVUZU HAZIRLANMALI

TEMİZ SAYFA AÇILMALI

Prof. Dr. Memduh Sami Taner (Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Sınavın iptali temiz bir sayfa açma adına ferahlatıcı bir adım. ÖSYM yeni yapılacak sınavın soruları için çok ciddi, çok güvenilir, liyakatli isimleri görevlendirmeli. Soruların yeniden hazırlanması gerekir ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Soru havuzunu besleyen birimlerle ilgili denetimlerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum.

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SINAV TAKVİMİ YETİŞİR

Prof. Dr. Alper Başbay (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): KPSS’nin iptal edilmesi zorunluluktu. Yönetmelik gereği herhangi bir sorunun ifşa olması durumunda sınavın iptali gerekir. ÖSYM’nin havuzunda bulunan yedek sorularla da bir sınavın kısa süre içerisinde uygulanabileceği bilinmeli. Dolayısıyla ‘sınav yetişmez’ gibi kaygılara gerek yok.

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BAŞKA EKİP KURULMALI

Dr. Ömer Kutlu (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü): Bildiğim kadarıyla ÖSYM sorularını kurum dışı akademisyenlere hazırlatıyor. Eğer ÖSYM’nin havuzunda soru varsa onlara da yeterince güvenemeyecektir. ÖSYM’nin bundan sonra yapacağı en sağlıklı şey hiçbir şekilde arşivden soru kullanmadan güvenilir bir grup akademisyenle çalışmak, onları bir yere, belki bir otele toplayıp soru yazdırmak olacaktır.

TÜM SORULARA İNCELEME

KPSS’deki sızıntı ile ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. İddiaların gündeminde yer alan Yediiklim Yayınevi’nin dershane ve matbaasında yapılan baskında dijital materyaller ile soru ve deneme kitapçıklarına el konuldu. Kurumdaki bilgisayarların imajları ve çalışanların kurumsal mailleriyle yaptıkları yazışmaları da incelenmek üzere alındı.

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ÖĞRENCİ LİSTESİ ALINDI

Ayrıca yayınevinde KPSS’ye hazırlanan ve son sınava giren öğrencilerin, bir klasörden oluşan listesine de el kondu. Öğrenci listesi, adayların son sınavdaki soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıyla karşılaştırılacak.

YAYINEVİ: ÖSYM’NİN ÖZENSİZLİĞİ

Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik de sessizliğini bozdu ve “Asıl mağdur biziz” dedi, ‘20 sorunun aynı olduğu’ iddialarının da asılsız olduğunu savundu: “Şahsi kanaatime göre bu durumdan ÖSYM’nin soruları özensiz hazırladığı gibi bir sonuç çıkıyor. Bizim işimiz sınava hazırlık ve biz işimizi yaptık. Mesela bir hoca tarih dersinde ‘Bu konudan soru gelebilir’ diyor. Hemen ardından o konu sınavda çıkıyor. Bu durumda hoca sınav sorularını önceden bilmiş mi oluyor?

100 BİN SORU YAPIYORUZ

Biz dönem içinde 120 soru için 100 bin soru hazırlıyoruz. MEB sorularından esinleniyoruz. Benzer sorular yakalarsak kurum prim yapıyor. Buradaki sıkıntı Türkçe’de çıkan paragraf sorusu. Geçen yıl DGS sınavında sorulmuş. Ben mi ÖSYM’den almışım, ÖSYM mi bizden almış siz takdir edin. Ben Yediiklim Yayınevi tarihinde ÖSYM’nin kapısından geçmedim. Sadece bu yıl bir ihale aldık. O da Milli Eğitim Bakanlığı’nın Suriyeli öğrencilerin Türkçe düzeylerini ölçmek amacıyla yaptığı bir ihale.”