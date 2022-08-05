KPSS’de iptale giden yol

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Peki bu karar nasıl verildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi, soruşturmalar nasıl yürütülüyor ve ne aşamada? Madde madde anlatayım:

ERDOĞAN ‘İPTAL’ DEDİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun titizlikle ve hızla tamamlanması talimatı verdi.

- Çarşamba akşamı, son durum DDK ve YÖK Başkanları tarafından Cumhurbaşkanı’na anlatıldı, “Tereddüt olmamalı, soru işareti kalmamalı” denildi. Cumhurbaşkanı da bu durumun önemine dikkat çekerek “iptal” kararı verdi.

DDK NASIL ÇALIŞIYOR

- DDK müfettişlerinden oluşan uzmanlar heyeti gece-gündüz çalışıyor. Müfettişlerin bir kısmı çalışmalarını ÖSYM’nin içinde yürütüyor.

- 120 sorunun tamamı tek tek taranıyor. Her sorunun ilk kaynağına ulaşılmaya çalışılıyor.

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- Sorular oluşturulurken, hocalar bir odaya kapanıyor, bazı denetimlerden geçiliyor, havuza konuluyor. İşte bu aşamalar şimdi tek tek inceleniyor. İlgili isimler müfettişlerce dinleniyor.

- Çalıntı mı, sızıntı mı, bu işin herhangi bir yerinde cemaatler ya da terör örgütü var mı? Bu soruların yanıtları soruşturmanın sonunda belli olacak.

SORUŞTURMA, FETÖ UZMANI ANKARA MALİ ŞUBE’DE

- KPSS soruşturması, FETÖ’nün tüm merkezi sınavlarda soru çaldığı yıllardaki soruşturmaları yürüten bu konuda son derece tecrübeli Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor.

- Bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiasının ardından sözkonusu yayınevinin dershanesi ve yayınevindeki tüm dijital materyallere, soru kitapçıkları, deneme kitapçıkları ve testlere el konuldu. Tüm materyaller şimdi didik didik inceleniyor.

- Hem Ankara’da hem de diğer 7 ilde bulunan imtiyaz sahibi farklı aynı isimdeki dershaneye gidenlerin kimlikleri tespit edildi. Tüm bu illerde sınava girenlerin cevap örüntüleri çıkarılacak. Benzer sorularda üstün bir başarı, olağandışı yüksek puan var mı taranacak.

- Bilirkişilerden oluşturulacak olan heyetin önüne emniyetin bulguları konulacak. İstatistikçilerden, uzman profesörlerden oluşan bilirkişiler mukayese edecekler.

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FETÖ TARAMASI YAPILIYOR

- Bir yandan da FETÖ taraması yapılıyor. Hem yayınevi hem de ÖSYM çalışanlarının ve birinci derece yakınlarının FETÖ terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığı tek tek kriterlere göre taranıyor.

SİBER SUÇLAR VE DEEP İNTERNET İDDİASI

- Siber suçlar şubesi de devrede. Bir yandan elde edilen materyallerin taramasını yapan siber şube, aynı zamanda sosyal medya taramasını da yürütüyor.

- Bu tarama özellikle FETÖ’cü hesaplar üzerinden götürülüyor. FETÖ’cülerin “Bakın 2022’de biz yokken de sorular çalınıyor” propagandasının üzerinde de hassasiyetle duruluyor.

- Deep internet olarak bilinen “Karanlık internette sorular satıldı” iddiası da Ankara Emniyeti’nin gündeminde. Sosyal medyada konuyu gündeme getirenler tespit edildi.

MASAK DEVREDE

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- Ankara Emniyeti’nin talebi ile MASAK da devreye girdi. “Yayınevi çalışanlarından herhangi birinin ÖSYM çalışanlarından biriyle arasında para trafiği yaşanmış mı?” sorusunun yanıtına bakılıyor. Bu araştırmaya çalışanların yakın akrabaları da dahil edildi.

- Hatta bu incelemeye soruların zümre hocaları ve denetim ekibi eklendi.

HANGİ İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR

- FETÖ’nün temizlenmesinin ardından soruların bilgisayar üzerinden çalınmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

- Ancak bir para trafiği karşılığında sızma yaşanma ihtimali göz ardı edilmiyor. Hatta bu para trafiğinde FETÖ’nün devrede olup olmadığı da masada.

- Diğer bir ihtimal ise sosyal medya hesaplarındaki mesajlardan da yola çıkarak FETÖ’nün bu durumu bilerek organize ettiği yönünde. Hem “Sadece bizim dönemimizde olmadı” demek için hem de “hükümeti zor durumda bırakmak” amacıyla...

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SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR

- Önce yaklaşık 2.5 milyon civarında sorudan havuz oluşturuluyor.

- Bu havuzdan zümre temsilcileri 600 soru çekiyor.

- Ancak bu işlem kozmik bir bilgisayardan yapılıyor. İnterneti bile olmayan, özel güvenlikli bir bilgisayardan.

- Bilgisayarın bulunduğu alana girmek için de retina taraması gibi bir dizi güvenlik önleminden geçmek gerekiyor.

SIR CİHAZI DEVREDE

- Çekilen sorular TÜBİTAK tarafından geliştirilen sır cihazına atılıyor.

- Buradan ise Meteksan’a geçiyor. Zümre heyeti burada sorular basılana kadar kapalı kalıyor. 600’lük havuzdan 120 soru çekiliyor.

SİSTEM GÜVENLİ, PEKİ SIZMA NEREDEN

- FETÖ’nün paralel yapı olarak devlete sızdığı tarihlerde 600 soruyu 120’ye indirmek için Sır Makinesi’ne atılırken bir bilgisayar kullanılıyordu. FETÖ o bilgisayara sızmıştı.

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- Özel bir programla 600 soru aynı zamanda FETÖ’cülerin içerdeki bilgisayarına da eşzamanlı gidiyordu. Dışarıya CD ile çıkarılıyordu.

- Bu durum çoktan çökertildi.

- Bu yüzden şu an için emniyet, kişiler arası ilişki ve para trafiğine ağırlık verdi. Ancak bunda terör örgütünün parmağı olup olmadığı da araştırılıyor.

SONUÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile “Kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın” diye sınav iptal edildi. Ancak talimatın diğer bir boyutu olayın tüm yönleriyle incelenmesi. Şimdi Ankara Emniyeti ve savcılık deyim yerindeyse didik didik inceleme yapıyor. Yapılacak analiz çalışmalarının ardından bilirkişiler tarafından bir rapor düzenlenecek. Şüpheli bir durum tespit edilirse olağandışılık raporu hazırlanacak. Bu rapor sonucunda adli tahkikat devam ederek derinleşecek, muhtemelen de bir operasyona yol açacaktır.