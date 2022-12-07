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6’lı masanın anayasa önerisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Tamamen siyaset karşıtı, bu bir paralel mekanizma

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#AK Parti#Ömer Çelik#CHP
6’lı masanın anayasa önerisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Tamamen siyaset karşıtı, bu bir paralel mekanizma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 10:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili, "Tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" dedi. 6'lı masanın anayasa çalışmasıyla ilgili, "Baktığımızda siyaset karşıtı bir tablo çıkıyor" diyen Çelik, "Diyorlar ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı’nı 6’lı masa yönetecek, 6’lı masa ile birlikte Türkiye’yi yönetecek. Türk devlet sisteminde ve anayasal düzende, 6’lı masa diye bir mekanizma yok. Bu paralel bir mekanizma olur." ifadelerini kullandı.

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Kendisi sürekli demokratik üsluptan bahsediyor. Esasında Meclis'te yaptığı konuşmada Meclis'in iradesine saygısız olduğu, siyasetten haberi olmayan ifadeler kullandı. Bu şekilde konuşması tam bir basiretsizliktir.

Milletin iradesiyle seçilmiş vekillere bunu söylemesi haddini aşmaktır.

Bu ifadeleri kullanırken unutmaması gereken bir şey var. Diktatörler halktan korkarlar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti.

Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur.

Cumhurbaşkanımızı öldürmek için Marmaris'e gelen katil sürüsü yargı önüne çıkarıldılar. 

Kılıçdaroğlu darbeye darbe, teröre terör diyemeyen biridir. Türkiye'de eğer bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu diktatör diyemezdi.

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Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Kimden görüş alırlarsa alsınlar, sonuçta siyasi irade diye bir şey var. Ekonomiden bahsediyoruz, bu siyaset üstü bir politikadır, neyden bahsedersek edelim siyaset üstüdür deniliyor.

Getirdikleri model siyaset dışı bir modelden öteye gidemiyor. Bu toplantıda yine herhangi bir şekilde Türkiye'nin problemlerine çare olan bir tablo yok. Türk siyaseti açısından da düşünüyoruz, bu derece niteliksizliği ürkütücü bulduğumuzu belirtmek isterim. Milletin önüne şampiyonlar ligi diye getirmek son derece vahimdir.

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6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI

Bir siyasi açılım yaptılar, anayasa değişikliği önerisi getirildi, 6’lı masa tarafından. Toplamda buradan ne çıkıyor diye baktığımızda siyaset karşıtı bir tablo çıkıyor. Dolaylı yoldan ifade ediyorlar. Millete verilen hakkı şeklen koruyorlar ama o Cumhurbaşkanını öyle işlevsiz hale getirmişler ki… Cumhurbaşkanı görev süresi bittikten sonra herhangi bir siyasi oluşum içinde yer alamıyor.

Diyorlar ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı’nı 6’lı masa yönetecek, 6’lı masa ile birlikte Türkiye’yi yönetecek. Türk devlet sisteminde ve anayasal düzende, 6’lı masa diye bir mekanizma yok. Bu paralel bir mekanizma olur. Cumhurbaşkanı ya da Başbakan seçilse bile, hayır diyorlar, 6’lı masa üzerinden geçecek… Bir Türk ruhbanlar konseyi gibi bir şey…

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En vahimi de, bu söylemden vazgeçerler diye bekledik, diyorlar ki cumhurbaşkanı seçildikten sonra, cumhurbaşkanı 6'lı masa tarafından yönetilecek. 

Vesayet türlerini yeniden canlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Buna milletimizden herhangi bir teveccüh olmayacağına inanıyoruz. 

SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON

ABD'de Washington Post'ta terör örgütünün yazısını koydular. YPG liderine makale yazdırılması utanç verici bir olay.

Biz son yaşadığımız olaylarla bir kere de daha anlıyoruz ki, bu operasyonlar ülkemiz için sorumludur. Bunu yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Eğer bunlar yapılmasaydı terör devletçikleri, terör yapıları kurulacaktı. Teröre sadece terör olarak bakmıyoruz arkasındaki siyasi projeleri de darmadağın ediyoruz. ,

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Filistin'deki can kayıplarından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Vahşi tablolar asla kabul edilemez. Bütün dünyayı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Ahlat, UNESCO'da somut olmayan kültürel miras listesine girdi. Bu listelerdeki sayı 25'e ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

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