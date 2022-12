Yunanistan resmen küplere bindi... İşte Atina'nın Türkiye'ye karşı son kozu!

Haberin Devamı

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken ABD'den gelen haber Atina'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.

Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye’ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.

Söz konusu maddelerin çıkarılmasıyla, Türkiye’nin F-16 alımına yasa gerekçesiyle bazı kısıtlamalar getirme kozu ABD Kongresinin elinden alınmış oldu.

Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep ediyor.

Bu gelişme kısa sürede Yunanistan'ın bir numaralı gündemi oldu.

Yunan basını ABD'den gelen haberi birinci manşetten okurlarına sunarken haberlerde Atina'nın son kozuna yer verildi

Proto Thema gazetesi başarısızlığa rağmen Türkiye'ye F-16 satışının önüne geçilenileceğini öne sürdü.

Gazete Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Robert Menendez veto yetkisini elinde bulundurmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Başka bir deyişle söz konusu değişiklik sonrası Yunanistan'ın Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elindeki son koz Senatör Menendez oldu.

CNN Yunanistan Menendez için 'anahtarları elinde tutan politikacı' benzetmesi yaptı.

Ta Nea metinde yer alan 'NATO müttefiklerinin diğer NATO müttefiklerinin hava sahasına izinsiz uçuşlar yapmamaları gerektiğine inanıyoruz' ifadesini öne çıkardı.

Gazete bu ifadenin Türkiye'yi hedef aldığı iddiasında bulundu.

In.gr de benzer bir haber yayınladı. Gazete söz konusu ifade için 'ABD Kongresi'nden Yunan adaları üzerindeki uçuşlarla ilgili katı mesaj' yorumunda bulundu.

Öte yandan Yunan basını Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor.

'Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan adaları silahsızlandırmazsa harekete geçileceği konusunda uyardı' diyen Kathimerini Çavuşoğlu'nun uyarısını 'Ankara işgal tehditlerini yineledi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin ABD'den F-16 alabilmesi için yönetimin sunduğu satış tebligatına kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.