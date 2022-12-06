Bütçe görüşmelerinde 'Gazi Meclis' tartışması! TBMM Başkanı Şentop: Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü bütçe konuşmasında "Türkiye'de ahlak dediğimiz şeyi çok yıprattınız ve bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis' diyorsunzu değil mi, öyle diyorlar. Hayır, hayır. Gazi Meclis şudur; yeri geldiği zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayır diyorlardı, reddediyorlardı. Şimdi siz Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a vermediniz mi?" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK

Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis sözleriyle başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bir çok ülkede parlamentolar sonradan oluşturulmuştur. Bizde ise Meclisimiz devleti yeniden bütün kurumlarıyla inşa eden bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin bu gazilik ünvanını tesadüfen ya da sadece tarihin belli bir döneminde elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişte de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclis'imizin bu ünvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz, kim yaparsa yapsın.Ayrıca bu Meclis'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz.

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Parlamento, seçimden önce de aynı, seçimden sonra da aynı parlamento... Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz, niye siyasetin içinde bulunuyorsunuz? Milletvekillerinin bence birçok içtüzükten, anayasadan kaynaklanan birçok sorumluluğu, görevi vardır ama birinci mesele TBMM'ye hürmet etmek, saygı göstermektir. Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır. Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis'e ve Meclisimizin en çok kıymet verdiğimiz 'gazilik' ünvanına karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmesi mümkün değil. Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir."

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY DA KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine değinerek, “Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’ye iki gözünü birden kapatmış bir halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık. Hiçbir olumlu işi, yapılan devasa yatırımları, üretimi, kalkınmayı görmezden geliyor. Hangi doğruyu gösterseniz kafasını diğer tarafa çevirmeyi tercih ediyor. Şimdi böyle bir zihniyete hangi doğruyu nasıl anlatacaksınız? FETÖ’nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz şahit olun. Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir Meclis'e gaziliği yakıştırmayan bir genel başkanın size vadettiği ancak 'siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen' bir ülke olabilir. İnanıyorum ki buna cevabı yüce milletimiz verecektir" demişti.

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NUMAN KURTULMUŞ: BUNA SAYGI DUYMUYORSANIZ NEYE DUYACAKSINIZ?

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na şu tepkiyi göstermişti:

"Arkadaşlar, Gazi Meclis'e saygıdan bahsettiğinde, 'bırakın bu ayakları' diyen Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis gazi bir meclistir. AK Partilisi ile CHP'lisi ile, MHP'lisi ile, İYİ Partisi ile... 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir. Bu meclisin gazavat ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer bu Meclis'in gaziliğine saygı duymuyorsanız, Allah aşkına neye saygı duyacaksınız?"