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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

İzmir'de tam kapanmada şaşırtan görüntü

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Türkiye genelinde tam kapanma denetimleri aralıksız sürüyor. İzmir'deki denetim noktalarında araç kuyrukları oluşurken, sürücüler kontrollerden memnun olduklarını belirttiler.

Geçen 29 Nisan'da başlayan tam kapanma sürecinde İzmir'in birçok bölgesinde olduğu gibi Konak'taki Alsancak Tren Garı önünde de, polis ekipleri sokaktaki denetimlerini sürdürdü. Denetim noktası önünde araç kuyrukları oluştu. Özel araçların yanı sıra, yolcu minibüslerinde de kontroller yapıldı. Durdurulan araç sürücülerinden Serdar Fecir, "Biz tente işiyle uğraşıyoruz. Şu anda bir taşıma işimizle alakalı olarak dışarıdayız. Denetimler gerekli. Biraz kuyruk oluyor ama bekleme süresi kısa. Trafik hemen açılıyor. Denetim olmazsa olmaz. İzni olmayanlara yazacaklar cezayı, başka türlü olmaz" dedi.

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Dışarıda olan vatandaşlardan Alperen Bina, "Teknik servis hizmetleri veriyoruz. Ameliyathane havalandırması da dahil birçok farklı kolda teknik servis hizmetimiz var. Dolayısıyla dışarıda olmak zorunda kalıyoruz. Görev belgelerimiz var, herhangi bir problem çıkmadı. Memur beyler ilgileniyorlar. Çok fazla trafik de olmuyor. Benim gördüğüm kadarıyla 3-5 araç sonra trafik açılıyor. Denetimlerin yapılması oldukça güzel" dedi

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