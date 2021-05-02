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Gündem
Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

İzmir'de tam kapanmada koronavirüs aşı kuyruğu

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İzmir'de tam kapanmada koronavirüs aşı kuyruğu

İzmir'de, tam kapanma nedeniyle sokaklar boş kalırken, koronavirüs aşısı sırası gelenler Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruk oluştu.

Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçen günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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