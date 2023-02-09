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'Hukuk önünde hesap verecekler' Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatıldı

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#Adalet Bakanlığı#Deprem#AFAD
Hukuk önünde hesap verecekler Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 16:39

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'da deprem bölgesindeki incelemeleri sonrası açıklamada bulunurken 'Yıkılan binalarla ilgili tahkikat başlatıldı. Hukuk önünde hesap verecekler.' dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu:

Diyarbakır diğer illere hem araç hem ekip yardımı yapmaktadır. Adıyaman başta olmak üzere diğer illere yönlendirilmektedir. Diyarbakır’da şu ana kadar hastanelere başvuru sayısı bin 91. Yaklaşık 740 vatandaşımız tedavi edildi. Şu an hastanedeki yaralı sayısı 136 civarındadır. Durumu ciddi olan vatandaşlarımız da bulunmakta. Diyarbakır yaklaşık 170 bin vatandaşımız kurumlarımız bünyesinde ihtiyaçları karşılanmakta, barınma sorunu bulunmamakta.

Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır. Hukuk önünde hesap verecekler.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLEN SAVCI SAYISI 206 OLDU

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Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, başka illerde görev yapan birçok savcı, DEPREM bölgesinde görevlendirildi. Kahramanmaraş'ta 53, Elbistan'da 12, Göksun'da 2, Hatay'da 54, Hassa'da 5, İskenderun'da 14, Kırıkhan'da 5, Samandağ'da 2, Adıyaman'da 52, Malatya'da 2 ve Osmaniye'de 5 olmak üzere deprem bölgesinde 206 ilave savcı görevlendirildi. (Tuğba SIR/ ANKARA, DHA)

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