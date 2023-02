Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

10:50 AFAD: Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir.

10:00 Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206’ya ulaştı.

Haberin Devamı

09:45 519 SORTİYLE YARDIM MALZEMESİ TAŞINDI - MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin #deprem bölgesine destek uçuşları "hava yardım koridoru" üzerinden aralıksız sürüyor. Koridor üzerinden #Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı, taşınmaya devam ediliyor.

09:00 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerindeki depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

08:55 AFAD can kaybının 12 bin 873'e, yaralı sayısının 62 bin 937'ye yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 12 bin 873 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 62 bin 937 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

05:58 Depremzede vatandaşların bölgeden tahliyeleri devam ediyor. Adana ve Kahramanmaraş'tan hareket eden 2 askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 83 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

03.25 AFAD: Saat 03.00 itibariyle 12 bin 391 vatandaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralı.

Haberin Devamı

01.47 İskenderun Limanı'ndan gece saatlerinde gelen son bilgiye göre alevler yeniden yükseldi.

01.17: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugün çalışmalarımıza devam ettik. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yoğunlaşıyor. İlave arama kurtarma personeli planlanıyor. Jandarma birliklerimizden de ilave ekipler kaydırılıyor buraya. 10 ilimiz etkilenmiş vaziyette. Dünyada az görülen büyüklükte süre olarak uzun sürdü. Hava şartları ağır. Şu an ilk günlere göre hava şartları daha iyi. Bunlara rağmen tüm gücümüzle mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir kişi daha fazla nasıl çıkarabiliriz, gündemimiz bu. Sahada faaliyet gösteren personelimize teşekkür ediyorum. Adıyaman ve ilçelerinde enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz.

Haberin Devamı

01.05 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Merkezde 10 bin üzeri gönüllü var. 10 bin üzerinde ekipler var. Enkaz kaldırma ve günlük ihtiyaçlar için yoğun mücadele vermekteyiz. 10 bin üzerinde bölgede asker ve jandarma bulunmakta. 500 üzerinde iş aletleriyle mücadele sergilemeye çalışıyoruz. Hatay Havalimanı dışındaki havalimanları sağlıklı şekilde çalışmakta. 100 ve üzerinde havayoluyla ihtiyaç karşılamaya çalışıyoruz.

ONLARI MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ

Hatay Havalimanı depremden etkilendi. Pistin eski haline gelmesi için çalışma var. Hafriyatın alınması gerekiyordu. AFAD kontrolünde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar geldi. Bu kadar teknik konuyu farklı algılayıp farklı sunmak muhalefete uyan bir konuydu. Onları milletimize havale ediyoruz. Muhalefetin kötü siyasetiyle ortayı karıştırmaya çalışması burada çalışan herkesi üzmüştür. En geç pazar gününe kadar pistin çalışmasını bitirmiş olacağız. İskenderun Limanı'ndaki yangını yoğun bir seferberlik haliyle ortadan kaldırmış durumdayız. Milletimizin birlikteliğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz.

Haberin Devamı

00.36 MSB: “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara’ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı.”

00.28 DEPREMDE SÖNEN SOKAK LAMBALARINA YENİDEN ENERJİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Deprem nedeniyle enerji verilemeyen 10 ilin ilçe ve şehir merkezlerindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda elektrikte yaşanan arızalar için 3 bin 32, doğal gazdaki arızalar için de 1749 kişi görev yapıyor. Ekiplerin çalışması sonucu şehir merkezlerinin sokak lambaları bir bir aydınlanıyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu depremden etkilenen 10 ilin ilçe merkezlerindeki ana caddelerinde sokak aydınlatmaları yeniden enerjilendirildi. Kalan bölgelerin de aydınlatılması için ekiplerin 7/24 mesaisi devam ediyor. (DHA)

Haberin Devamı

09.02.2023

22.35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Adana'ya gelerek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Burada depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi ise karşılaştı. Erdoğan, vatandaşlara yaptı konuşmasında “Allah sabırlar versin diyorum, ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Sizler inanmış insanlarsınız. Dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız.” dedi.

20:56

Cilvegözü sınır kapısı açık. Suriye tarafında bazı yollarda tahribat var. 2 kapının daha açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası toplumdan bir yardım talebi geldiği zaman Suriye konusunda kolaylaştırıcı rolümüzü üstleniyoruz. Suriyelileri de ihmal etmiyoruz.

20:49 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HATAY SERİNYOL'DA

Bugün, önce Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan önce Hatay'ın Serinyol bölgesine geldi. Buradaki incelemelerinin ardından Atatürk Caddesi Güzelburç Mahallesinde bulunan 600 Konut Sitesine gelen Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 20 dakika kalan Erdoğan, ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine geçti. İncelemelerde Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.

20:23 TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hesabından yapılan açıklamada, “Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.

20:10 FUAT OKTAY: HATAY HAVALİMANINDA ONARIM DEVAM EDİYOR

AFAD Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Oktay, "Tren raylarındaki eğilme, depremden çıkan enerjinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermiştir. Millet olarak birlik beraberlik içerisinde seferber olmuş haldeyiz. Bugün itibarıyla baktığımızda 790 artçı deprem olduğunu görüyoruz. Hem içeriden hem dışarıdan arama kurtarma faaliyetleri konusunda 21 bin 600 olmuş durumda. Geleceklerle beraber 66 ülkenin arama kurtarma ekiplerini sahada görüyoruz. K-9 köpekleri çok etkili. Sahada toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. İş makinası sayısı 5531'dir. Vinç olayı en büyük ihtiyaçlardan, 900'ü geçmiş durumda. Kilis, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve bir nebze Malatya'yı dahil edebiliriz diğer illere göre biraz daha rahatlamış kelimesini kullanmak istemiyorum ama arama kurtarma ekiplerini diğer taraflara kaydıracak şekilde rahatlamış durumdayız. Rahatlayan illerimizde açığa çıkan iş makinaları bazında da kaydırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Afet bölgeleri dışında, barınma için 1 milyon 60 bin kadar kapasite oluşturmuş durumdayız. Dışarıya sevkle alakalı mekanizma oluşturuldu. 10 ilimizde dışarı çıkmak isteyenlerle ilgili adresler belirlendi. Tahliye bölgeleri belirlendi. Başvurdukları takdirde nereye gideceklerine kadar net bilgi aldıkları sürece kendi imkanlarıyla ya da biz kendimiz tahliyesini ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Geçici barınma 500 bini geçmiş durumda. Her ilimize çadır gönderdik. 100 bin civarında çadırı dağıtmış durumdayız. Beslenme konusuna geldiğimizde dün itibarıyla yoğun şekilde odaklandık. Tüm alanlara girmiş durumdayız. Ulaşılmadığı bölgeler olursa bizi bilgilendirebilirlerse hızlı şekilde kendilerine ulaşılacaktır. Beslenmede köylere girmeye başlıyoruz. Ulaştırmada herhangi bir sorunumuz, kapalı yolumuz yok. Havalimanı konusundan sosyal medyada çirkin şekilde basit siyasi çıkar elde etme amaçlı açıklamalar vardı. Hatay Havalimanında onarım çalışmaları devam ediyor. Bunları şiddetle kınıyorum. Çok çirkin çalışmalar, diliyorum ki bunlar son bulur." ifadelerini kullandı.

OKTAY: (Twitter'da yaşanan erişim sorunu) Biz afeti yönetiyoruz. Bazı teknik sorunlar vardı. Kendileri açıklama yapacaklardır.

OKTAY: DOĞALGAZ İLETİM HATALARINDAKİ TÜM ARIZALAR TAMAMLANDI

Afet sonrası enerji ve iletişim alt yapısı ve sağlık hizmetleri konusundaki son duruma da değinen Oktay, "Doğalgaz ana iletim hatalarındaki sorunları çözmeye başladığımızı, 9 hatta sorun vardı 3 gün onarımı devam edecek demiştik. Bugün akşam itibarıyla tüm arızalar tamamlanmış durumda. Tüm afet bölgesine kontrollü şekilde doğalgaz vermiş olacağız. Köylere helikopterle yardım dağıtımı başladı. Bugün sabah itibarıyla operatörlerin istediği 2 şey vardı, elektrik ya da jeneratör verilmesiydi. Bu sabah itibarıyla tamamını karşılamış durumdayız. Bazı operatörlerle ilgili sıkıntı olduğunu gördük, bugün tekrar çalışma yaptık bu gece sabaha kadar kökten çözülmesiyle ilgili faaliyetleri yürütüyorlar. Kadın, çocuk, yaşlılarımız çok kıymetlimiz. Tek bir refakatsiz çocuğumuzun sıkıntıya girmemesi için sıkı takipteyiz. Koruma altına alınıp sonraki süreç takip ediliyor. Sahra hastanesi ve küçük ölçekli hastaneler 10 ayrı yerde kurulmuş durumda. Kapasitede sıkıntı yaşamıyoruz, hatta hiç sıkıntı yaşamıyoruz. 10 gemi, 50 uçak, 72 helikopterle havadan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Hane başına 10 bin TL'lik destek veriyoruz." dedi.

FUAT OKTAY: SİYASET YAPANLARA YAZIKLAR OLSUN

Deprem sonrası gündeme gelen iddialara da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bazı iddialardan bahsettim. Tüm gücümüzle buna odaklanmışken büyük depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenlere kapımızı açtık. Tüm bilgileri şeffaflığıyla paylaştık. Geldiler görüştük. 'Görüşelim' dediler. O nezaket çerçevesinde ayrıldılar. Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Kendileri de bugün açıkladıkları için... İş makinaları yolda bekletilmekte diye sosyal medya üzerinden de bilgi kirliliği yapılmakta. Havalimanını biz yapıyoruz kim tutukluyorsa tutuklasın. Biz bu kadar emek verirken, kendileriyle görüşmemde ifade etmeme rağmen, son derece dikkatli davranılmasına rağmen basit iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz. Deprem üzerinden siyaset yapana yazıklar olsun. Siz kimsiniz ne olduğunuzu zannediyorsunuz. 85 milyondan farklı biri misiniz? Biz bunları gördük, Adana'da gördük. Siz kimsiniz havalimanında çalışma yapasınız. Ulaştırma Bakanımız olayın içerisinde. Tüm kurum kuruluşlar özel sektör her türlü imkanlar AFAD koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız. Tüm araçları alıyoruz, koordinasyonunu yapıyoruz. Her şeyi afet bölgesine getirip orada planlama yapacak halimiz yok. DHMİ başlatıyor bu çalışmayı. Aralarında özellikle belirtiyorum. ABB araçlarının da olduğu iş makinaları moloz toplama işlemi için yönlendiriliyor. Yazık günah. Birkaç araçla moloz toplayıp hadi buyurun Hatay Havalimanını biz yapıyoruz. Yazıklar olsun size söyleyecek bir şey bulamıyorum. İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Yanıcı maddeler olduğu için şiddetleniyor. Deniz Kuvvetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ve diğer ilgililer tarafından karadan müdahale ediliyor. Bunlardan sadece 1 tanesi İBB'nin. Bunu davet eden oraya alan da biziz. 40 araçla müdahale edilen yangın bu. Yarısından fazlası Adana Orman Müdürlüğü'ne ait. Orada aracın drone ile fotoğrafını çekip biz yangını söndürdük, yine meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuzlayamaz. Olumlu olumsuz her şeyi paylaştık. Sonra çıkıp bu tür açıklamalar... Şu dönem siyaset ve seçim dönemi değildir. Eksiklikler yok mu olacak, olmaması mümkün mü? 04.17'de afet olmuştur, akabinde biz buradaydık. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Siyasi çıkar elde etmeye çalışırsanız milletimiz bunun bedelini ödetir size. Olayı kendi mecrandan çıkarıp başka boyutlarda olay tetiklemeye çalışanlar olursa gereğini yapacağız. Elektrikle ilgili yaşadığımız sorunlar vardı. 30 üzerinde trafodaki hasardan kaynaklı. Bugün itibarıyla kontrollü şekilde enerji veriyoruz. Şuraya vermeyin denilen yerlere vermiyoruz. Sokak ışıklandırmasına önem verdik. Ciddi anlamda jeneratör desteği vermiş durumdayız. Enkazdan çıkardıklarımızla ilgili bilgiyi dikkatli paylaştık. Bütün olarak çalışıyoruz şimdi. Netleştirip yarın sabah açıklayabiliriz. Enkazdan kurtarılanlar çok daha büyük. Tahmin ediyorum an itibarıyla 20 binin altında asla değil." şeklinde konuştu.

DEPREMZEDELERİN DEPREM BÖLGESİNDEN TAHLİYESİ

Depremzedelerin afet bölgelerinden tahliye süreçlerine ilişkin ise Oktay, "10 bölgede yerler belirledik. Buralar tahliye için toplanma merkezlerimiz. Bu merkezlerde müraacat edilecek alanlar oluşturuyoruz. Geçici barınma merkezi derse gideceği merkezin kapısına kadar götürüyoruz. (Yaralı ve vefat isimleri) Vefat isimlerinde hassas davranıyoruz. Açıklanan isimler teyit edilmiş, kimlikler netleştirilmiş isimleri açıklıyoruz. Tek bir hata yapmış olsak bile vebali büyüktür, etik değildir." dedi.

18.40 ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki iki kentsel arama ve kurtarma ekibi, Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen deprem sonrası yürütülen yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bugün İncirlik Hava Üssü’ne ulaştı.

18:35 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde yaşayan öğrencilere istedikleri illerde eğitime devam etmeleri konusunda kolaylık tanınacağını açıkladı.

DEPREMDE CAN KAYBI 9 BİN 57'YE YÜKSELDİ

18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Şuan da Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444." dedi.

17:30 AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş - Nurhak merkezli 5.0 büyüklüğünde bir artçı daha yaşandı

15:10 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'dan kalkan ikinci geminin de İskenderun Limanı'na ulaştığını duyurdu.

15:00 Sosyal medyada Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

14:40 AFAD: Kimliklendirme yapılamayan cenazeler 24 saat sonra defnedilecek

14:55 Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz" dedi.

13:40 Türk Hava Yolları (THY), bugün deprem bölgesine düzenlenecek uçak seferleriyle 30 bin kişiyi tahliye edeceklerini açıkladı.

13:35 Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi.

13:25 ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE: VEFAT SAYISI 8 BİN 574

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada vefat edenlerin sayısının 8 bin 574, yaralı sayısının da 49 bin 133 olduğunu duyurdu. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan "Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız." dedi.





13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,yaptığı açıklamada, Charlie Hebdo dergisinin karikatürüne tepki göstererek, "Tankla girmemize gerek kalmadı' yazısı bizi demoralize etmez" dedi. Özer, "Sahada vatandaşlarımızla el ele vererek inşallah bu süreci anlatacağız. Şu an itibarıyla Malatya'mızda bir problem yok. Herkes elinden gelen çabayı 7/24 devam ettiriyor.Çadır kurulumu ve sevkiyat aralıksız sürüyor. 220 TIR daha geldi" dedi.

13:00 İSKENDERUN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter'daki hesabından Hatay'da, İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

12:35 CANLI YAYINDA ARTÇI SARSINTI Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CNN TÜRK canlı yayınında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şiddetli bir artçı daha gerçekleşti. Ekipler sarsıntının gerçekleşmesiyle çalışmalarını birkaç dakika durdurdu.

12:21 Deprem nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı 9 şubat günü TBMM Genel Kurul onayına sunulacak.

12:20 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 7 müstakil bina tamamen yıkıldı. 6 tanesi vatandaşlarımızın olduğu bina. Şu ana kadar 254 vatandaşımız çıkarıldı. 133 kişi vefat etti maalesef. 121 kişi de sağ olarak çıkarıldı. Şimdi arkadaşlarımız, Hediye Aslan adındaki vatandaşımızın sağ ve salim enkazdan çıkarıldığını bildirdiler" dedi.

12:15: Bakan Bozdağ'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklamalar... Adalet Bakanı ve HSK BAŞKANI Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirildi.

11:30 VEFAT SAYISI 7 BİN 108 - AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır."

11:20 DASK OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM MERKEZİ DEVREYE GİRDİ - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da deprem bölgesindeki son durumu aktardı. Bakan Nebati, "Bakanlığımız sürekli iletişim halinde olup, kurumların acil nakit ihtiyaçlarını sağlamaktadır. İlaç, serum, aşı ve medikal ürünlerle iş makinelerini bölgeye en kısa zamanda ulaştırıyoruz. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçlarının ertelenmesine yönelik kararlar aldık" dedi. Bakan Nebati, "Deprem olur olmaz DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

11:15 "BU AKŞAM ELEKTRİK VERİLMEYE BAŞLANACAK" - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te deprem bölgesindeki son durumu aktardı. Bakan Kurum, "Bu akşam itibarıyla şehre elektrik verilmeye başlanacaktır. İletişim noktasında baz istasyonlarımız hasar görmüştü. Gerek mobil gerek burada yapılan tadilatlar iletişimi tamamen çözmüş durumdayız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Kurum Gaziantep'te 900 binanın yıkıldığını ve 551 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

11:10 Sosyal Güvenlik Kurumu, Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde kronik hastalığı olan raporlu vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini duyurdu

11:00 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 02.45'te DFDS Pendik Limanı'ndan kalkıp İskenderun Limanı'na giden Pergamon Seaways gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, battaniye, çadır vb. yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi.

10:45 CAN KAYBI 6 BİN 957'YE YÜKSELDİ - SAKOM, depremde can kaybının 6 bin 957'ye yükseldiğini açıkladı. AFAD ise yaralı sayısını 38 bin 224 olarak duyurdu

10:40 Çin'den gelen 90 kişilik ekip Adana'ya geldi

10:30 DSÖ, 3'ÜNCÜ SEVİYE ACİL DURUM İLAN ETTİ - Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ’nün Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum’ ilan ettiklerini duyurdu.

10:25 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladı.

09:35 Deprem bölgesinde can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

09:33 MSB: Yaralı depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’ya getirildi.

09:15 Suriye Sağlık Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 1.250’ye, yaralı sayısının ise 2.054’e yükseldiğini açıkladı.

09:00 Adana'da çöken 12 katlı Alpergün Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

08:23 Hatay Antakya'da çöken bir binada çalışma yürüten ekipler, biri sağ iki kişiyi enkazdan çıkardı.

08:05 Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

07:00 Adalet Bakanı Bozdağ: Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız.

06:30 Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak çıkaran Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği saat 23.20 sıralarında, depremin ardından 43 saat sonra aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı.

03.19 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi" denildi.

01:15 AFAD, ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ LİSTESİ PAYLAŞTI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan 'Öncelikli İhtiyaç Listesi' paylaşımı ile deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan hayati öneme sahip yardım malzemelerin yer aldığı bir liste paylaştı. Paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

00.55 BAKAN KİRİŞÇİ'DEN BARAJLARDAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adana'da devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'daki son duruma ve barajlardaki olası hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kirişçşi, "Umutlarımız tükenmiş değil, cabalarımızı son ana kadar sürdürmeye devam ediyor. Diğer şehirlerde duyduğumuz güzel haberler gibi ümit ediyoruz güzel haberleri Adana'dan duyurmuş oluruz. 110 tane barajımız var, şu anda 90'ın üzerinde incelemelerini tamamladık. Deprem dönemlerinde risk var diye özen gösteriyoruz. Sultansuyu Barajı'nın devamında yerleşim yeri olmadığı ve devamında da Karakaya Barajı olduğu için suyu boşaltmaya başladık. Minör denilebilecek barajlarda sızıntı var ama önem arz etmiyor. Doluluk oranı da belirli bir düzeyde." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Adım adım yardım rehberi Haberi görüntüle

00.50 ADİL KARAİSMAİLOĞLU: HATAY HAVALİMANI PİSTİ TAMİR EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV ekranlarında deprem sonrası alt yapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Hem karadan hem havadan lojistik destek var. Demiryolları da ciddi destek verdi. Bakanlığımızın bütün ekipleri şu anda sahada çalışıyor. Ulaşımdan kaynaklı sorun için vatandaşlarımız yolları meşgul ediyorlar. Bir taraftan da olay çok geniş bir coğrafya dağıldı. Hemen müdahale etmek güçleşti. İskenderun Limanı'ndaki yangın akşam üzeri kontrol altına alınmıştı ancak yine büyüdü.

(Hatay Havalimanı'nda yarılan pist) Dünyanın en büyük depremlerinden birisinden bahsediyoruz. İnşaatında teknik bir sorun varsa bu araştırılacaktır. Şu an pist tamir ediliyor. Tamirinden sonra hava trafiğine açılacaktır. Bizim sivil araçlarımız ekipmanşrımı kontrol ediyoruz. Kış şartlarında çalışıyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz, vatandaşlarımız trafiği sıkıştırmasın. Haberleşme altyapısını yenileme ne durumda haberleşmedeki sıkıntı tamamen elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor. Elektrikler geldikçe sistem normale dönecektir. Telekomikasyon şirketleriyle birlikte çalışıyoruz.

Gözden Kaçmasın 60 bin nüfuslu İslahiye’nin yarısı artık yok Haberi görüntüle

Şu an Türkiye'deki bütün vinçler bölgeye geliyor. Bizde onları enkazlara göndereceğiz. Yolları yarın itibarıyla faaliyete geçireceğiz. Diğer yollarımız faaliyette. Malatya'da büyük zarar gören yollumuzu da faaliyete alacağız. Yakınları enkazın altında olanlar var tabii ki de bize karşı olumsuz tavırları olacak. Biz burada vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Şu anda devletimiz burada her türlü destekte geliyor. Kimsenin şüphesi olmasın topyekün bir mücadele var burada. Temenimiz bir an önce toparlanmak.

00:38 BAKAN YANIK'TAN 'KAYIP ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Kayıp çocuk iddialarına ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Refakatsız çocukların akrabalarının tespiti yapılmadan teslimi söz konusu değil” dedi.

00.38 OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI RESMİ GAZETE

10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00.30Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Afetten etkilenen bölgeler sanayi anlamında en önemli merkezler arasında yer alıyor. İlk günden itibaren olayı sıcak bir şekilde takip ediyoruz. Üretime zarar verecek, yıkımın olmadığını görüyoruz. Bölgedeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz, tesislerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Birçok ihtiyacımızı sanayiciler sayesinde hızlı şekilde yerine getirebiliyoruz. Verdikleri destek sebebiyle sanayici arkadaşlarımıza hükümetimiz adına teşekkür ediyorum. Uşak'taki sanayicilerimiz 1 milyona yakın battaniyeyi bölgeye gönderiyorlar" dedi.

00.15 OKTAY:5 BİN 894 CAN KAYBI, 34 BİN 810 YARALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kayıplarımızla başlayacağız. Çok acı bununla başlamak. 5 bin 894 hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Hayatta kalanlar açısından çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binamız 5775. Kurtarılanların sayısı 8 bin civarında. Toplam 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada.



"HABERLEŞME SORUNUNU YARIN ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"



Adana Havalimanımız, lojistik konusunda elimizi rahatlattı. 36 helikopterimizle, uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Sahra hastanesi kurulduğu yerler var. MEB ve üniversite imkanlarıyla kullandığımız 451 bin 880 kişi gerek barınma, gerekse beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 1 milyon 100 binlik barınma alanları kapasitesi oluşturulmuş durumda. İller AFAD'ın resmi sitesinde ilan edilecektir. Çadır kentlerimiz kuruluyor afet bölgelerinde. Çadır ve battaniye dağıtımına yoğunlaştık. 1 milyona yaklaşmış durumda battaniye sayımız. 2 milyona taşımayı hedefliyoruz. 100 bin çadır teslimat aşamasında olanlar ve sahada olan. Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Kızılay sahada. Su ve beslenme ihtiyacında yoğun çaba sarf ediyor. İnşallah yarın bu alanda sorun yaşamadığımıza şahit olacağız. 3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda. Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.