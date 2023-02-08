60 bin nüfuslu İslahiye’nin yarısı artık yok

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Gaziantep şehir merkezinde 12 bina yıkıldı. Elbette sıvaları dökülmüş, bahçe duvarı çökmüş, bir kısmı hasar görmüş yapılara da rastlıyorsunuz ama kent geneline baktığınızda depremin etkisi merkez üssü Kahramanmaraş’a komşu ilçeler Nurdağı ve İslahiye gibi asla değil. Nurdağı, Gaziantep’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta. Bu 60 kilometre boyunca vızır vızır gidip gelen ambulanslar, iş makinelerini taşıyan TIR ve kamyonlar, dik yamaçtan yola yuvarlanmış kayalar, eğilmiş elektrik direkleri ve asfaltın şarampol tarafında derin yarıklar görüyorsunuz. İlçe merkezine yaklaştıkça tek tük yıkılmış evler başlıyor. Bunlar çoğunlukla bir ya da iki katlı köy evleri. İnşallah kolayca çıkmışlardır içinden diye dua ediyorsunuz. Fakat biraz daha ilerlediğinizde Nurdağı sizi girişteki çökmüş bir köprüyle karşılıyor. Hemen sonra da korkunç manzarayla yüz yüze geliyorsunuz.

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DEMİR VE BETON YIĞINI

Zaten burası Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in daha depremin ilk saatlerinden itibaren arama-kurtarma çalışmalarını sahada koordine ettiği yer.

Nurdağı’nda tekrar içine girilip oturulabilecek ev yok gibi. Her şeyin yıkılıp tekrar inşa edilmesi lazım. Ana cadde Ata Caddesi’nde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Kepçe en narin şekilde üst katmanları tırmıklıyor ama ne kadar narin olursa olsun… Sonuçta altında canlı var mı diye sıyırdığı şey, hercümerc olmuş inşaat demiri ve beton. Üstelik her binaya da değil, önceliklilere yapıyorlar. Çünkü aralarında öyleleri var ki beton katmanları arasında üç parmak bile mesafe kalmamış... İki kız kardeş şehir dışından ancak gelebilmişlerdi anne ve babalarının yaşadığı binanın önüne. Feryat figan enkazın kaldırılması için yardım istiyorlardı ama nafile… İçinden ya ses gelecek ya insan yaşama ihtimali olacak.

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Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor.

EN BÜYÜK İHTİYAÇ YİYECEK

Hayatta kalanlar için en büyük ihtiyaç yiyecek. Evlere girilemiyor, sağlam kalan dükkânlar kapalı. 2 gündür yiyecek gelmediğini söylüyorlar. Cengiz Topel’den İsmihal Kehrizli arabaları olmadığı için çoluk çocuk hastaneye sığındıklarını söyledi. Kıbrıs Mahallesi’nden Muharrem Baştürk en son akşam yiyip yattıklarını, sabah deprem olduğunu, 24 saattir boğazından bir şey geçmediğini anlatıyordu.

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Gözden Kaçmasın Adım adım yardım rehberi Haberi görüntüle

İslahiye’de yollar bile ikiye ayrıldı. Devlet hastanesinin bahçesinde ve ilçenin yollarında yarıklar, derin göçükler oluştu.

‘ÖLENLER KURTULDU ASLINDA’

Aynı sıkıntı Nurdağı’nda da yaşanıyor. Bu yüzden yıkılmış marketleri yağmalama var. Buna tam anlamıyla yağma denemez aslında. Başka örneklerdeki gibi televizyon çalmıyorlar. Çocukları için ihtiyaçları alıyorlar. Ama Sakallı Market’in sahibi Fatih Selcan da haklı. Bir duvarı yıkılmış dükkandaki mallarını yağmadan kurtarmaya çalışıyor. 60 yıldır Nurdağı’nda yaşıyorlarmış. Ailesinden 17 kişiyi kaybetmiş, bir kişi de hâlâ enkaz altındaymış. “Başka ne yapabilirim ki?” diyor: “Ölenler kurtuldu aslında…”

Savaş ÖZBEY, Levent KULU GAZİANTEP’TEN BİLDİRİYOR

2 BİNADAN BİRİ ÇÖKMÜŞ

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Yeryüzünde şu anda buradan daha acılı bir yer yoktur diye içimden geçiriyordum ki yanılmışım: Komşu ilçe İslahiye… Hani Başkan Şahin’in “60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok oldu” diye anlattığı yer. Nurdağı’yla araları 20 kilometre kadar. Çarşıya doğru uzanan Fatih Caddesi’de her iki binadan biri çökmüş. Bir tarafta daha betonu kurumamış, üstünde demirleri, kalıpları duran bir inşaat… Tam karşısında gayet lüks duran bir apartman. Apartman yıkılmış, taze beton ayakta. Aynı cadde, aynı zemin, aynı deprem, nasıl olur insanın aklı almıyor. Semt sakinleri İslahiye’de inşaatların beş-altı ayda bittiğini anlatıyor, depreme dayanıklı inşa edilmediklerini iddia ediyor.

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KALDIRIMDA 3 NAAŞ...

Binaların kat aralarından insan uzuvları görünüyor. Dün çıkarılan üç naaş geceden beri kaldırımda. Kurtarma çalışmaları sürüyor ama semt sakinleri enkazlardan sabaha kadar yardım istekleri ve inlemeler geldiğini söylüyor. Bunların bazılarının sesi artık duyulmuyormuş. Açlık sorunu burada da çok büyük. Bir anne, “Çocuğum depremde ölmedi, açlıktan ölecek” diye ağlıyordu. Yanımızdaki yarım simit ve yarım açmayı onlara verdik. İsmini vermek istemeyen bir kişi, kendisi çalmadığını ama yağma yapan Suriyelilerden biraz yemek aldığını anlattı.

30 SAAT SONRA MERHABA

YAŞA SENÇOK YAŞA E Mİ ELİF

İslahiye’de ağlayan gözlerimiz bir haberle birden gülmeye başladı. O tarafa koştuk. Bir mucize olmuştu. Mucizenin adı Elif. 6 yaşında ya var ya yok. Enkazın altında 30 saatin ardından canlı kurtarıldı. Yaşa sen! Çok yaşa e mi Elif!

ENKAZDA CAN VERDİ

Nevşehir’de patates üreticiliği yapan AYT Tarım’ın sahibi Ökkeş Yıldırım, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde vefat eden babası adına yaptırdığı camiyi görmek için gittiği ilçede depreme yakalanarak hayatını kaybetti. Nevşehir Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’nde yönetim kurulu üyesi de olan Ökkeş Yıldırım’ın cenazesi 24 saat sonra enkazdan çıkarıldı. (Özge EĞRİKAR / İSTANBUL)



9 yaşındaki Zeynep’in 31 saat sonra sağ çıkarılması, enkaz başındakileri gözyaşlarına boğdu.

ACI, UMUT, SEVİNÇ...

Çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep’te arama- kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayan vatandaşlar, geceyi yaktıkları ateşin başında bekleyerek geçirdi. Endişeli bekleyişler enkazdan sağ çıkarılanlarla sevinç gözyaşlarına dönüştü. Bir bina enkazında çalışma yapan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 31’inci saatte Zeynep isimli çocuğu sağ olarak kurtardı. 6 katlı binanın enkazında kalan 2 kız kardeşten ise 34 saat sonra sevindirici haber geldi. Gölgeler Apartmanı’nda yapılan çalışmalarda da 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. (DHA/İHA)

Gözden Kaçmasın Uçtaki enerji Hatay’ı yıktı Haberi görüntüle

GAZİANTEP HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -4 EN YÜKSEK 3: CUMAYA KADAR YAĞIŞ YOK

Gaziantep’te cuma hafif kar yağışlı. Bugün en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 3, yarın en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin ediliyor.