Uçtaki enerji Hatay’ı yıktı

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Kahramanmaraş depremini doğuran Doğu Anadolu Fay Hattı’nın en uç noktası Hatay. Fay, Ağrı ve Bingöl civarından başlayıp oraya kadar uzanıyor. Bu fay hattının en uç noktasına yığılan enerji Hatay’ı vurdu. Ama burada da depremin gücünü arttıran doğal bir faktör var. Amik Ovası’nın alüvyon zemini...

Musa KESLER/HATAY’DAN BİLDİRİYOR

DAĞI DA OVAYI DA YIKTI

Bu bölgeden bir deprem uzmanıyla konuştum. “Ovaya değil, zemini kayalık yüksek yerlere yerleşim kurulmalı diye hep uyarmıştık” diyor. Ama Belen gibi yüksek kesimlerde de yıkılan binalar var. Depremin etkisi oraya kadar çıkmış. Sarımazı Mahallesi’nde yeni yapılan bir bina tamamen çökmüş.

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Belen, Adana ile Hatay’ı birbirine bağlayan bir geçit. Yaklaşık 650 metre yükseklikte. Bu depremin gücünü gösterdiği gibi yapıların sağlamlığı hakkında da fikir veriyor. Hatay merkezinde de ilçelerde de tahribat çok fazla. Gaziantep’i, Hatay’a bağlayan yolun Kırıkhan bölümünde büyük hasar vardı. Yol kapanma noktasına gelmişti. Bu hasar kısa sürede tamir edildi ve yol açıldı. Havaalanının pistleri de zarar gördüğü için büyük uçaklar inemiyor. Takviyeler Adana’dan yapılıyor.

6 TABUR ASKER VAR

Komando birlikleri dışında özel eğitimli jandarmalardan oluşan 6 tabur da kurtarma faaliyetlerine katıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçesine karargah kurulmuş. Bir jandarma tümgenerali süreci yönetiyor. Operasyonlarda kullanılan göçük altı canlı tespit sistemleri de getirilmiş.

ENKAZ ALTINDA YARDIM ÇIĞLIKLARI

Kız çocuğunun göçük altında kaldığı apartman bilgisi de “Akevler Mahallesi Yavuz Aslan apartmanının yanındaki köşe apartman. Atatürk Lisesi arkası Antakya Hatay. Videodaki küçük kızımızın bulunduğu apartmanın tam konumu. Lütfen yayalım” şeklinde paylaşıldı.

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YÜREK YAKAN BAKIŞ

Hatay’da büyük yıkıma neden olan depremde bir apartmanın yıkıntıları altında kalan kız çocuğuna depremden kurtulan vatandaşlar ulaştı. Yıkıntıların altında sıkışan kız “Çok soğuk, her yer taş beton, kıpırdayamıyorum. Ağabeyim de burada, lütfen bizi bırakmayın” dedi. Kendisiyle konuşan vatandaş da “Seni ve ağabeyini alacağız” diyerek ona moral vermeye çalıştı. Kız çocuğu ile vatandaş konuşurken, apartmanın içinden “Yardım edin, imdat” feryatları yükseldi. Kızın çaresizce bekleyişi ve apartmanın içinde yükselen ‘imdat’ çığlıkları videoyu izleyenleri kahretti. Büyük üzüntü yaşayan sosyal medya kullanıcıları yardım kuruluşlarını etiketleyerek apartmana yardım gönderilmesi çağrısında bulundu. (Çetin AYDIN)

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Ayaz ile ablası Ece Su böyle kurtarıldı/İBB, 5 farklı birimden 838 personeli 275 araç ve ekipmanla bölgeye gönderdi.

İLK İSTEĞİ SU OLDU

Hatay’da çalışan Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, dün gece saatlerinde Ayaz ile ablası Ece Su’yu yıkılan binanın enkazından kurtardı. Dondurucu soğukta üzerinde kısa kollu tişört olduğu görülen Ayaz ile ablası Ece Su, ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ece Su, enkazaltından kendisine ulaşan ekiplerden su istedi ardından “Korkuyorum, çıkamıyorum” dedi.

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MUTLULUK GÖZYAŞLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ise Hatay’da enkaz altındaki 3 çocuğu kurtardı. Mutluluk gözyaşlarının hâkim olduğu o anlarda enkaz altından çıkarılan Taha, Umay ve Bade isimli 3 çocuğa, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

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CİHAN’IN EN ZOR GÖREVİ

Cihan 8 yaşında. Hatay’da depreme herkes gibi uykuda yakalandı. Evleri zarar görmüş ama yıkılmamış. Ama hemen yakınlarındaki babaannesinin evi çökmüş. Ablasının evi ise birkaç sokak ötede. Ablası enkaz altında kalmış. Bütün aile o enkazın başına gitmiş. Cihan ise “Nenem” dediği anneannesinin yıkık evine bekçi kalmış. Yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Burası nenemin evi. Nenem iyi ama evine üzülüyor. Bizim evimiz arkadaki apartmanda. İlk sesler çıktığında uyandım. Hemen çıkamadık. deprem durunca indik. Amcamın marketi dağıldı. Ablamın da evi yıkıldı, enkaz altında. Annem, babam onun yanında. Gece arabada kalıyoruz. Bilmiyorum ne olacak.” (Musa KESLER)

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16 KİŞİYİ KURTARDILAR

Hatay’da birçok farklı arama kurtarma ekibi görev yapıyor. SGDD-ASAM Arama Kurtarma ekibi, Hatay Antakya’da yıkılan binaların enkazından 16 kişiyi kurtardı. Ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor. 300 personeli ile bölgede görev yapan dernek arama kurtarma çalışmaların yanı sıra depremzedelere insani yardım malzemeleri ulaştırıyor.

HATAY HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -1 EN YÜKSEK 8: CUMAYA KADAR YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay’da hava durumu: Cumaya kadar yağış yok. Yarın en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 8, perşembe ise en düşük sıcaklık -3,

en yüksek sıcaklık 10 derece.