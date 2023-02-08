‘Hayat’ın kolonları kesilmiş

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı iller arasında yer alan Malatya, dün sabah saatlerinden itibaren soğuk hava ve yoğun kar yağışına teslim oldu. Malatyalılar, eksi 6 dereceyi bulan soğuk hava altında geceyi dışarda geçirmek zorunda kaldı. Evlerini terk eden vatandaşların bir bölümü, Kızılay, AFAD gibi kurumların kurduğu çadırlarda, okullarda ve belediyeye ait bazı tesislerde sabahladı.

Bazı vatandaşların da geceyi belediye otobüsleri, dolmuşlar ve kendilerine ait özel araçlarda geçirdiği görüldü. Kızılay ve AFAD’ın yemek dağıtımı yaptığı kentte, açık bir lokanta ve market bulunmuyor. Bazı vatandaşlar depremin üzerinden 32 saat geçmesine rağmen kendilerine yiyecek yardımı yapılmadığını iddia ederek, “32 saattir açım, boğazımdan bir kaşık sıcak çorba geçmedi” dedi.

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Mesut Hasan BENLİ,Selahattin SÖNMEZ MALATYA’DAN BİLDİRİYOR

Arama kurtarma ekiplerinde yer alan bazı görevliler de kendilerine yemek ulaşmadığını, hatta çalışmalarda kullandıkları araçların yakıt ihtiyacının da karşılanmadığını söyledi. Hem arama ve kurtarma çalışmalarındaki aksaklıklar hem de gıdaya ulaşmaktaki güçlüklerin, zaman zaman vatandaşların tepkisine neden olduğu görüldü.

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ACILI GÖZLER ENKAZLARDA

Kentte dün soğuk ve karlı hava şartları altında arama kurtarma çalışmaları sürdürülmeye çalışıldı. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtilen Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan “Hayat Sitesi”nin önünde, kar altında yakınlarından olumlu bir haber almak için bekleyenler arasında bulunan Ali Nakir, annesinin enkaz altında olduğunu söyledi. Nakir, “İlk depremde sitenin birinci bloku çöktü. Öğlen saatlerindeki ikinci depremde ise sitenin diğer blokları çöktü. AFAD görevlileri çöken ilk blokun kolonlarının kesildiğini söylediler. Çünkü sitenin altında bulunan mobilya dükkânı sahibi, işyerini genişletmek için kolonlarla oynamıştı. Zaten bu nedenle site sakinleri ile mobilya dükkânı sahibi arasında tartışmalar yaşanıyordu” iddiasında bulundu.

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Birçok noktadaki arama kurtarma çalışmalarını, yakınları enkaz altında olan vatandaşlar, gözyaşı içinde soğuk hava altında takip ederek, yakınlarından güzel bir haber almaya çalıştı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan iki bloklu 7 katlı 50. Yıl Apartmanı’nın enkazı önünde bekleyen vatandaşlar, ateş yakarak yakınlarını bekledi.

YAKINLARINI BEKLİYORLAR

Yıkım yaşanan yerlerden Çavuşoğlu Mahallesi’nde de çok sayıda bina beton yığınına döndü.Mahalledeki Soran Apartmanı önünde de acılı bir bekleyiş vardı. Yakınları enkaz altında bulunan Şahin Malal, “Şu anda bu apartmanın enkazının altında 6 yakınım var. Kız kardeşim Halide Bozak ise enkaz altında bulunuyor. 38 yaşındaki Halide, 2 gün önce taziye için Malatya’ya gelmişti. Depreme burada yakalandı. Halide ve diğer yakınlarım hâlâ enkaz altında. Umut yok. Elazığ depremi yaşandığı zamanda şu anda beton yığınına dönen ev için sağlam raporu verilmişti. İşte tablo ortada” dedi.

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SPORCULARIN KALDIĞI OTELDEN KÖTÜ HABER

Moloz yığınına dönen Kırçuval Oteli’nde konaklayan Malatya Voleybol Erkek Takımı sporcuları da enkaz altında kaldı. Sporcuları kurtarmaya yönelik çalışmalar gün boyu devam etti. Yaşları 23-25 yıl arasında değişen 13 sporcudan üçünün kurtulma haberinin ardından dün enkazdan kötü haber geldi. Hiçbir sese rastlanmayan otel enkazında öğle saatlerinde 1 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasının ardından akşam saatlerinde de 2 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Sporcu Resul Gün’ün babası Süleyman Gün, “Çocuklarımızı buraya gönderdik. Ancak burada şu anda hiçbir yetkili, ilgili kimse yok. Öğrendiğimize göre otel belediye meclis üyesinin oteliymiş. Çocukları resmen burada ölüme terk etmişler. Dün (pazartesi) saat 2’de çalışmayı bıraktılar. Bugün (salı) saat 7’de geldiler.Oğlum daha 23 yaşındaydı” diye feryat etti.

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GEÇ KALINIYOR...

Enkaz altındaki sporcu oğlu Emincan Koçabaş’ın kurtarılmasını bekleyen Bülent Koçabaş da “Çocukların koridorda toplandıkları bilgisini aldık. Şimdi bir koridor açmaya çalışıyorlar. Ancak çok geç kalınıyor” açıklamasında bulundu.

Malatya HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -7 EN YÜKSEK -3: KAR YAĞIŞI VAR

Bugün ilk saatler hafif kar yağışı bekleniyor. Diğer günler yağış beklenmiyor. Bugün en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık -3, yarın ise en düşük sıcaklık -10, en yüksek sıcaklık -4 derece olacak.