İlaç, tıbbi cihaz, yoğun bakım yatağı, çadır...

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Dünyanın gözü Türkiye merkezli geniş çaplı depremin etkilediği Ortadoğu’da. Deprem fırtınası sürerken, bir yandan da bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Destek ve yardımlaşma iştahı yüksek, dayanışma için herkes ayakta ancak en büyük ihtiyaç tüm bu çabaların koordineli bir şekilde yürütülmesi. Aksi halde kargaşa ihtiyaçları gidermediği gibi kayıpların da artmasına neden oluyor. Çünkü, sadece deprem ve soğuk hava değil zaman da bu mücadelede üstesinden gelmemiz gereken bir konu. İş dünyası da destek planını ihtiyaç analizi ve hedeflere göre yaptı. Kamu koordinasyonunda bölgenin ihtiyaçlarına göre bir yandan TIR’lar dolusu destek yola çıkarken bir yandan da sağlık başta olmak üzere bu mücadelenin ilerleyen saatlerinde daha çok kullanılacak ihtiyaçlar için hazırlık yapıldı.

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Bölgede enkaz altından çıkarılan yaralı ya da sağlıklı depremzedeler ve kurtarma operasyonunda çalışan tüm gönüllüler için ciddi bir ilaç ve sağlık ekipmanı ihtiyacı söz konusu. Ayrıca kurtarmada kullanılacak Hilti, demir kesme makası ve bunları çalıştıracak en az 5 KW gücünde jeneratör ihtiyaç listesinde öne çıkıyor. Bazı hastaneler depremde hasar almış durumda. Hürriyet’in ulaştığı Güneydoğu Anadolu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Yakup Şahin, birçok aile sağlığı merkezi binasının hasarlı olduğunu söyledi. Şahin, “Bahçelerde hizmet veriyoruz. Sağlam binalara da sürekli artçılar olduğu için az giriyoruz. Çalışanlarımız arasında enkaz altında kalanlar var. Bölgedeki aile hekimleriyle konuştuk. Türkiye’nin her yerinden aile hekimleri bölgeye gelmeye hazır ancak lojistik sorunlar var. 76 ilde aile hekimleri derneğimiz yanımızda. Bütün uzmanlarımız acil bakımda hizmet veriyor” diye konuştu.

İLAÇ LİSTESİ BELİRLEDİ

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı’ndan tüm ilaç şirketlerine ve sağlık kuruluşlarına ihtiyaç listesi gönderildiğini belirtti. Bu listeye göre ağrı kesiciler, yara pomatları, antibiyotikler, serumlar öncelikli sağlık ihtiyaçları. Barut, “TİTCK’dan gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Liste güncelleniyor. Bütün kamyonlar Adana Seyhan Devlet Hastanesi’nde toplanacak. Bölgeye sürekli ilaç akışı olacak. İlaç üreticileri olarak ayrı ayrı hareket etmiyoruz” diye konuştu.

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KAN ISITICI VE VENTİLATÖR İHTİYACI

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir de sağlıktaki tüm sivil toplum kuruluşları, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, TİTCK gibi öne çıkan tüm örgütlerin depremin ardından bir iletişim hattı kurduğunu belirtti. Bu hat üzerinden sağlık alanındaki tüm acil ihtiyaçların bölgeye gönderilmesi için planlama yapıldığını söyleyen Demir, oluşturulan liste ile hareket ettiklerini vurguladı. Demir, nasıl çalışıldığını şöyle anlattı: “İhtiyaçlarla ilgili envanter çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün için acil olanlar ve daha sonrasında bölgeye gönderilecekleri, stoklarımızı belirledik. Oksijen cihazları, kan ısıtma cihazları, ventilatör acil olarak bölgeye gönderiliyor. Hepimiz ayaktayız, aralıksız çalışıyoruz.”

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MOBİL KLİNİKLER KRİTİK ÖNEMDE

TOBB Medikal Meclisi Başkanı Mete Özgürbüz de bölgeden tıbbi cihaz talebi aldıklarını söyledi. Özgürbüz’ün verdiği bilgilere göre sektör temsilcileri bir araya gelerek Kahramanmaraş’a mobil klinik kuruyor. Yedi odalı klinikte cerrahi müdahale yapmak da mümkün. Özgürbüz, “Yerli bir üreticiden maliyetine alarak bölgeye mobil klinik gönderiyoruz. Adıyaman’a bir uçak kalktı, tibbi cihaz gönderdik. İskenderun için başka çözümler düşünüyoruz. Ortopedi cihazları için de şu aşamada stokların envanterini çıkardık, hazır bekletiyoruz” diye konuştu.

YOĞUN BAKIM YATAKLARI HAZIR

Özel Hastaneler de dünden bu yana uzman ve ihtiyaç malzemesi desteğini deprem bölgesine ulaştırmak için teyakkuzda. Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, felaketin sağlık tarafının sistematik bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi. Depremin ardından özel hastanelerde AFAD için eğitilmiş 2 bin kişinin bölgeye gönderildiğini söyleyen Bahat, “Asıl sorun lojistik. Lütfen yardımlar belli bir sistemle yapılsın. Sağlık çalışanları ve işin uzmanları bölgeye erişmekte zorlanıyor” dedi. Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirten Bahat, ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklarını yaptıklarının altını çizdi. Bahat, “Bakanlık neler gerektiğini belirtiyor. Yatak ayırın dediler, biz de özel hastaneler olarak yoğun bakım yataklarının yüzde 20’sini ayırdık” ifadelerini kullandı.

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ÇADIR STOKLARI TÜKENDİ

Deprem bölgesinde en büyük sorun kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere hayatta kalanların barınması. Bölge çadır beklyor. Türkiye’nin demir aksamlı çadır üretim merkezi olan Ankara’da fabrikalar alarmda. Varol Çadır Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Varol, “Stoklar bitti. Dünden bu yana yükleme yapıyoruz. Biz şirket olarak dün 300 çadır gönderdik, bugün 400 gönderiyoruz. Gece-gündüz çadır üretiyoruz ama eleman eksiği var. Sabaha kadar uyumadan üretim yaptık. Şu anda 4 binin üzerinde talep var” sözleriyle yoğunluğu anlattı.

420 MADENCİ KURTARMAYA GÖNDERİLDİ

Deprem bölgesinde enkaz altındaki vatandaşları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu konuda deneyimi olan ve özel eğitim alan maden çalışanları da dünden itibaren bölgeye sevkedildi. Türkiye Maden İhracatçı Birlikleri (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, 150’si Türkiye Kömür İşletmeleri’nden olmak üzere özel 22 maden şirketinden 420 kişilik tahlisiye ekibinin deprem bölgesine gitmek için yolda olduğunu belirtti.

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Çetinkaya, “Bölgeye varamayan arkadaşlarımız var. Deprem bölgesine ulaşanlar da hemen iş makinesi, vinç istedi. Bunları yola çıkarmaya çalışıyoruz ama bu kez de bunları taşıyayacak low bed bulmak sıkıntı oldu. Tahlisiyeciler yakıt, kamyon ve vinç talebi yağdırıyor” dedi.

THY VE PEGASUS BÖLGEDEN DÖNÜŞLERİ ÜCRETSİZ YAPTI

Deprem bölgesine uçak biletlerini 100 TL’ye sabitlediğini duyuran Türk Hava Yolları, bugün de tek yön için ücretsiz uçuş kararı alındığını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat’a kadar tek yön ücretsiz kullanıma açılmıştır” denildi. Pegasus da 12 Şubat dahil olmak üzere deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının ücretsiz yapılacağını açıkladı.

KONTEYNER FABRİKALARINDA OLAĞANÜSTÜ ÜRETİM

Deprem bölgesinde barınma öncelikli ihtiyaç olarak pek çok STK’nın dikkat çektiği konu. Kış şartları konteyner ihtiyacını öne çıkardı. Karmod Üst Düzey Yöneticisi Mehmet Çankaya, deprem bölgesinden gerek kamu gerekse özel kuruluşlardan yoğun konteyner talebi aldıklarını belirtti. “Depremin ardından olağanüstü üretim koşullarına geçtik. Bantlar durdu, siparişler durdu ve önceki depremlerden deneyimli olduğumuz üzere acil yaşam kabini üretimi için hazırlandık” diyen Çankaya, günlük 50 kabin üreteceklerini belirtti. Çankaya, “İhtiyaç olursa bunu artıracağız. Tüm konteyner üreticileri alarmda. Yaşam kabinleri, çay ocağı, tuvalet, emzirme kabini gibi ihtiyaca yönelik üretim yapıyoruz. Talepleri karşılamaya hazırız” şeklinde konuştu.