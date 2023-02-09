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Yardım gönderirken bunlara dikkat edin

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Yardım#Kahramanmaraş
Yardım gönderirken bunlara dikkat edin
Seda Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Türkiye topyekûn deprem felaketiyle mücadele ederken, deprem bölgesi dışındakiler afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Afet bölgesine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların adım adım neler yapması gerektiğini derledik.

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1- İHTİYAÇ TESPİTİ

Afet bölgelerinin ihtiyaç listesinin günlük olarak değiştiğini unutmamakta fayda var. Bu nedenle, AFAD ya da Ahbap Derneği gibi sahada resmi olarak çalışma yürüten kuruluşlar başta olmak üzere, belediyeler gibi bölgeye ekip gönderen kuruluşların resmi internet hesaplarından ihtiyaç listesini kontrol edin. Önce gerçekten ihtiyaç olan malzemeleri tespit edin. Bu arada, bölgedeki soğuk hava koşullarını göz önüne alarak malzeme, kıyafet ve gıda gibi ihtiyaçları önceleyin.

Yardım gönderirken bunlara dikkat edin

2- TEMİN ETME

Doğru ihtiyaçları belirledikten sonra bunları temin etmeye odaklanın. Bölgeye gönderebileceğiniz sıfır ya da elinizde hali hazırda bulunan sıfıra yakın iyi durumdaki eşyaları belirleyin. Bunlar kış koşullarına uygun mont, kazak, eldiven, atkı, bere, çorap, sıfır iç çamaşırı, ayakkabı, bot, içlik gibi kıyafetler olabileceği gibi, battaniye, çadır, ısıtıcı, jenaratör, powerbank, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri gibi malzemeler de olabilir. Eğer şahsi çabalarınızla bir bütçe oluşturduysanız, toplu alımları gerçekleştirerek bunları ilgili kuruluşlara iletmek üzere bizzat temin edin.

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Yardım gönderirken bunlara dikkat edin

3- SINIFLANDIRMA

Tespit ve temin ettiğiniz ürünleri doğru şekilde sınıflandırın. Elinizdeki farklı kategorilerdeki ürünleri bir araya getirip, “2 adet çocuk kazak” ya da “1 adet kadın M beden mont”, “100 adet battaniye” gibi notlarla ayrıştırın. Dağılmayacak şekilde paketleyip üzerlerine ne olduğunu yazın.

Yardım gönderirken bunlara dikkat edin

4- DOĞRU ADRES

Temin ve tespit edip doğru şekilde sınıflandırdığınız yardımları, doğru adrese iletmeniz de büyük önem taşıyor. Bunun için, AFAD ile koordine olan size en yakın idari birimi bulmanız gerekli. Bu bilgiyi ise bulunduğunuz il ve ilçe belediyelerinin internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından edinebilirsiniz. Birçok belediye, yardımları muhtarlıklar aracılığıyla kabul ettiği gibi, belediyeye bağlı spor tesisleri ya da depolarda toplayabiliyor. Bunun dışında, bazı spor kulüpleri de statlarda yardım kabul ediyor ve bunları bizzat AFAD’a iletiyor. Yardım topladığını ileri süren ve resmi olmayan şahıslara yardımlarınızı iletmemeniz tavsiye ediliyor.

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Yardım gönderirken bunlara dikkat edin

5- GÖNÜLLÜLÜK

Afet bölgesine gitmeseniz dahi orası için gönüllü çalışmalarda yer alabilirsiniz. Vaktiniz varsa, yardım toplama merkezlerinde, yardım kolilerinin paketlenmesine ve taşınmasına yetkililerin yönlendirmesi doğrultusunda yardımcı olarak da sürece katkıda bulunabilirsiniz.

Yardım gönderirken bunlara dikkat edin

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