Gözünüzden kaçmış olabilir | Bill Gates'in kirli çamaşırları, Elon Musk'ın Bitcoin şifreleri, Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajları (21-22 Mayıs 2020)

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTAYA DÖKÜLDÜ: 'RAHATSIZ OLACAKSAN SORMADIM SAY'

Açgözlü bir kopyacı mı, iyi yürekli bir hayırsever mi, yoksa tacizcilerin can dostu mu? 27 yıllık eşiyle boşanma kararı aldıklarını açıklayan Bill Gates hakkındaki son haberler, 2000'lerde çizdiği yüce gönüllü zengin profiline çok büyük darbe vurdu. Peki bu bir sürpriz miydi? Gelin olayların perde arkasına biraz daha yakından bakalım...

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MAYIS SIKINTISI: COVID Mİ OLDUM POLEN ALERJİSİ Mİ?

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle polenlere karşı alerjik nezle ve göz alerjisi gibi durumlar sıklıkla yaşanıyor. Hatta polen alerjisi ile koronavirüs belirtilerindeki benzerlikler insanları "korona mı oldum?" şüphesine bile düşürebiliyor. Peki koronavirüs enfeksiyonu ile polen alerjisi nasıl ayırt edilebilir? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye anlattı.

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MUSK'IN SÖZLERİNİN ŞİFRELERİ... "AMACI BITCOIN'DEN KURTULUP..."

Elon Musk’ın tweet’leriyle Bitcoin'da başlayan kan kaybı devam ediyor. Bu süreçte Musk'ın niyeti çokça tartışıldı. Ancak sözlerinin içeriği yeterince konuşulmadı. Musk çevreci mi, fırsatçı mı? Masaya yatırdık...

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2021 MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI AÇIKLANDI... İŞTE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN İLLER

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak’ta Türkiye yine önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve ilk kez 10 turizm teknesi Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Dünya sıralamasında bu yıl da üçüncü olurken, listeye sürpriz bir şehir daha girdi. İşte detaylar…

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ELON MUSK'I İZLEYECEĞİM DERKEN AVLANDILAR! 10 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Kripto para dolandırıcıları yine fırsatı kaçırmadı, Elon Musk'ın SNL'e konuk olduğu hafta sonu milyonlarca dolarlık Bitcoin, Etherum ve Dogecoin buhar oldu. Nasıl mı? Detaylar haberimizde...

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