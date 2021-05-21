2021 Mavi Bayraklı plaj sayısı açıklandı… İşte hayal kırıklığına uğrayan iller...

2021 yılının mavi bayraklı plajları önceki gün açıklandı. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nin verdiği oylarla belirlenen sonuçlara göre İspanya 614 plaj ile ilk sırada, Yunanistan 545 plaj ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve 10 turizm teknesi ile dünya üçüncüsü oldu. Türkiye’nin ardından listede dördüncü sırada İtalya, beşinci sırada da Fransa yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA ÜÇÜNCÜ OLMUŞTUK

Türkiye 2020 yılında da Mavi Bayrak listesinde üçüncü sırada yer almıştı. Ancak önemli bir fark var; 2020’de Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7 yat Mavi Bayrak kazanmıştı. Bu yıl ise plaj sayısı 33 artarak 519’a çıktı. Geçtiğimiz yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206, Muğla'da 105, İzmir'de 52, Aydın’da 35, Balıkesir'de 31, İstanbul'da 2, Samsun'da da 13 idi.

Bu yıl ise Antalya 213’e yükselirken, Muğla 106, İzmir 66, Aydın 39, Balıkesir 36 Mavi Bayraklı plajın sahibi oldu. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinin yer aldığı Mavi Bayrak listesine 2021’de Türkiye’den Bartın da dahil oldu.



Grafik: Harun Elibol

ÖDÜLLÜ HALK PLAJI SAYISI ARTTI

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, ülkemizin Akdeniz çanağında ve dünyada turizm alanında öne çıkan ülkelerden bir tanesi olduğunu, bu sene ödüllü halk plajı sayısının arttığını söylüyor. Cebbari, “Avrupa Birliği vizyonu ve hedef pazarın ağırlıklı olarak bu bölgeye yoğunlaşması nedeniyle özellikle çevre vizyonunu da turizm sektörü uygulamalarının içerisine her geçen gün daha fazla entegre etmeye başladı. Diğer taraftan belediyelerimizde sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi anlayışı gelişiyor, halkın çevresel yatırımlar konusundaki beklentilerini karşılama yönündeki çabası da her geçen gün artıyor” diyor.

Cebbari, bu sene özellikle ödüllü halk plajı sayısındaki artışın, bu ilginin bir göstergesi olduğundan da bahsediyor ve “Bir başka açıdan ise, sayılar evet arttı ancak bölgesel olarak bakıldığında ödüllü alanların sayısının belirli bölgelerde yoğunlaştığını görüyoruz, tüm kıyılarımıza yayılmış değil. Bu bakımdan gidilecek biraz daha yolumuz var” ifadelerine yer veriyor.

TURİZM VE ÇEVRE PRESTİJİMİZE KATKI SAĞLAYACAK

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve ilk kez 10 turizm teknesinin Mavi Bayrak sahibi olmasının turizm sektörüne etkilerini ise şöyle yorumluyor:

“Turizm çok boyutlu ve her sektörden her türlü gelişmeden etkilenen son derece kırılgan bir sektör. Bu bakımdan Mavi Bayrak sayılarının artmasının olumlu bir katkı sağlamasının yanında turizm hareketliliğini bir anda yüksek bir oranda etkiler demek tam doğru bir ifade olmaz. Ancak dünyada turizm ve çevre alanındaki prestijimiz açısından olumlu katkılar sağlayacağı kesin.”

SADECE TURİZMİ DEĞİL HERKESİ ETKİLEYECEK

“Mavi Bayrak, turizm hizmet sektöründe kıyılarda sürdürülebilir turizm için önemli katkılar sağlayan bir ödül programıdır. Bu sayede yalnızca turizm tesisleri değil, bulunduğu çevredeki herkes olumlu etkilenir. Yerel halk ve esnafın faydalanmasının yanında yerel işletmecilerin de gelişmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda belediyelerde çevre yönetimi bağlamındaki hizmetler, plajlara akan nehirlerin ve plaj gerisindeki havza bazlı alanların da çevre yönetimini kapsayacak şekilde geliştirilir” diyen Cebbari, Mavi Bayrak’ın yalnızca bir yıllığına verilen bir ödül olduğunu, şartlar yerine getirilmediğinde geri alındığını da belirtiyor.

MAVİ BAYRAK NEDİR, HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

Mavi Bayrak, 44 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödül olarak biliniyor. Avrupa Birliği ülkelerinde, yüzmek için kullanılan deniz ve göl sularının kalitelerini belirleyen parametrelerin, yol gösterici olması ve uyulması zorunlu hale getirilmesiyle ortaya çıktı.

Bu faaliyetler 1987 senesinde Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından ‘Mavi Bayrak Kampanyası’ adı altında birleşti. Önce 11 Avrupa ülkesinde uygulanmaya başlandı, ardından ise 22 ülkeye çıktı. 2001 yılında Avrupa dışındaki ülkelerin de dâhil olmak istemesi üzerine etkinliğin kapsamı genişletildi ve adı Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı olarak değiştirildi.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’na 1991’de ilk kez Avrupa dışından katılan ülke Finlandiya oldu. Finlandiya’nın ardından Türkiye’de de Mavi Bayrak Kampanyasına yönelik çalışmalar başladı, 1993 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kuruldu.

Mavi Bayrak sahibi olabilmek için kriterden bazıları şöyle:

Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılması

Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulması

Hassas doğal alanların korunması

Acil durum planı

Cankurtaran, ilkyardım malzemeler ve engelli olanaklarının bulundurulması

Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara uyulması

Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunma ve bunların temiz tutulması





Grafik: Harun Elibol

Peki bu yıl ülkemizde hangi iller Mavi Bayrak sayısını arttırdı, hangileri listeye giremedi?

BARTIN SONUNDA BAŞARDI



Bartın’ın 3 kilometrelik uzunluğu ile Karadeniz’in en uzun plajlarından biri olan İnkum için Bartın Belediyesi, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı’na geçen yılın başlarında başvuruda bulunmuştu. Hatta Mavi Bayraklı plaj unvanına sahip olabilmek için belirlenen kriterlere uyulması adına gerekli çalışmalar pandemi olmasına rağmen büyük bir titizlikle devam ediyordu. Suyun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve engelli erişimi ile ilgili çalışmalar başarılı bir şekilde yerine getirildi. İnkum Plajı 1, İnkum Plajı 2 ve İnkum Plajı 3, Mavi Bayrak almaya hak kazandı ve böylece ilk kez şehri Mavi Bayraklı plaj listesinde kendine yer buldu.

KOCAELİ’YE BİR GÜZEL DAHA



Kocaeli, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için yapılan çalışmaların meyvesini almaya devam ediyor. Körfezin çevresini ileri biyolojik arıtma tesisleriyle donatan şehir, bu sayede atık suları arıtıyor. Bu doğrultuda da İzmit Körfezi’ne atık suların akmasını engellemelerinin karşılığı olarak 2012’de Karamürsel Altınkemer Plajı’na Mavi Bayrak ödülü verilmişti. Bu durum şehrin, Mavi Bayrak ile ilk kez bulaşmasıydı. Daha sonra sırasıyla 2013’de Kandıra Cebeci Halk Plajı, 2016’da Kerpe Plajı, 2017’de Bağırganlı Halk Plajı, 2018’de Kumcağız Halk Plajı, 2019’da da Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştı. 2021 yılına kadar şehirde mavi bayraklı plaj sayısı 6’ydı. Bu yıl da Kandıra Kovanağzı plajı listeye girdi ve şehir sayıyı yediye yükseltti.



SAKARYA ÜZDÜ



Kent merkezine 55 kilometre mesafede yer alan Karasu ilçesindeki Mavi Bayraklı Sahil Park ve 32 Evler plajları, son iki üç yıldır Sakarya’da tatilcilerin gözde adreslerindendi. Denizi, yeşili ve kaliteli kumsalıyla dikkat çekiyorlardı. Ama ne yazık ki bu yıl Sahil Park Plajı gerekli kriterleri karşılayamadı ve Sakarya’daki Mavi Bayraklı plaj sayısı bire düştü. Şehirde tek Mavi Bayraklı plaj olarak 32 Evler plajları kaldı.

BİR BAŞKA ÜZEN DE DÜZCE

Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi Akçakoca… Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar, günübirlik deniz keyfi için sıklıkla tercih ediyorlar. Geçen yıl bölgede Kale Plajı, Çuhallı Aile Plajı ve Ak Evler Aile Plajı Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştı. Bu üç plajın varlığı şehirdeki turizm açısından da oldukça önem arz ediyordu. Yalnız bu yıl Ak Evler Aile Plajı listede kendine yer bulamadı ve böylelikle kentte Mavi Bayrak sayısı ikiye düştü.





SAMSUN’DA HER ŞEY AYNI... NE EKSİK NE FAZLA



Samsun, en fazla Mavi Bayrağa sahip kentler sıralamasında Antalya, Muğla, İzmir, Aydın ve Balıkesir'in ardından 6'ncılığını koruyor. Kentte Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, Terme Karavan Plajı, Terme Çevre Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik Plajı, Denizevleri Plajı, Denikızı Plajı ve Dantel Plajı'nın yanı sıra Golf Plajı Mavi Bayrak unvanına sahip adresler. Şehirde toplam 13 Mavi Bayraklı plaj bulunuyor.



DENİZİ YOK PLAJI VAR

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, bu yıl da listede kendine yer buldu. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Göl ayrıca bu yıl, NASA'nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmasında, 32 fotoğraf arasında en fazla oyu alarak birinci olmuştu.







ZİRVE YİNE ANTALYA’NIN



Antalya, Akdeniz iklimine sahip olmasından dolayı yılın 12 ayında da turizme açık şehirlerden… Özellikle harika denizi ve plajlarıyla tam bir turizm cenneti… Türkiye’de Mavi Bayraklı plaj dendi mi de akla gelen ilk yer. Geçen yıl 206 Mavi Bayraklı plajı bulunan Antalya bu yıl listesine 7 plaj daha ekleyerek sayıyı 213’e çıkardı. Ayrıca 5 marinayla da listenin zirvesinde yer alıyor.



MUĞLA YERİNİ KORUDU



Sahip olduğu güzellikleriyle ‘yeryüzü cenneti’ olarak nitelenen Muğla, Mavi Bayraklı plaj sayısıyla Antalya'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Muğla'da, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Ortaca ve Ula ilçelerinde Mavi Bayraklı 106 plaj bulunuyor. Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da 7 marina ve 4 yatta da mavi bayrak dalgalanıyor.

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE ORDU’DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK



İstanbul’da Şile’de özel işletmeye ait iki plaj bu yıl da listede kendine yer buldu. Tekirdağ’da ise belediyeye ait Sosyal Tesisler Önü Halk Plajı, Süleyman Altınok Halk Plajı, Atatürk Parkı Halk Plajı, Marmara Evleri Halk Plajı, Şarköy Halk Plajı, Şarköy 2 Nolu Halk Plajı ve Mürefte Halk Plajı listede değişmeyen adresler oldu. Değişikliğin olmadığı bir diğer yer de Ordu… Şehirde yine iki tane Mavi Bayraklı plaj bulunuyor: Kumbaşı Kumsalı Plajı ve Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı.

BU YILIN ŞAMPİYONU İZMİR! 14 YENİ PLAJ EKLEDİ



İzmir’de 2020 verilerine göre 24’ü halk plajı olmak üzere 52 Mavi Bayraklı plaj bulunuyordu. Geçen yıl listeye girenlerse Çeşme Ilıca Halk Plajı, Güzelbahçe II. Liman Halk Plajı, Urla TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Urla Mavi Plaj ve Urla Çamlıçay Halk Plajı’ydı… Bu yıl ise şehir sayıyı 66’a çıkararak Antalya ve Muğla’nın ardından üçüncü sırada yer aldı.







ÇANAKKALE VE MERSİN’DE YÜZLER GÜLÜYOR



Geçen yıl sekiz Mavi Bayraklı plajı bulunan Mersin, Susanoğlu Halk Plajı ve Erdemli Kızkalesi Halk Plajı dışında yedi özel işletmeye ait plajıyla listedeki sayıyı 9’a çıkardı. Çanakkale ise 12 plajıyla listede yedinci sırada yer aldı. Şehirde Güzelyalı Halk Plajı, Dardanos Halk Plajı, Kepez Belediyesi Halk Plajı, Çanakkale Belediyesi Barış Plajı, Çanakkale Belediyesi Mega Beach Halk Plajı, Gelibolu Hamzakoy Plajı ve Biga Karabiga Belediyesi Halk Plajları dışında beş tane de özel işletmeye ait plaj bulunuyor.

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