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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de dikkat çeken görüntü! Ekipler geldi tek tek aşılandılar

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Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 28 milyon 300 bini aşarken Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları uygulanıyor. Koronavirüs aşısını olan Fevzi Demir de uygulamadan dolayı yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Sevinç Mahallesi'nde İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program doğrultusunda görevliler tarafından aşı yapılıyor.

Ekipte yer alan Dr. Anıl Kıvanç Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelen tarım işçilerini aşıladıklarını söyledi.

Güvenç, 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara aşı yaptıklarını belirterek, "Kovid-19 ile mücadelede en önemli silahımız aşıdır. Aşılama çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Aşı uygulanan tarım işçisi Ali Erten, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çadırlarına kadar gelip aşı yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Fevzi Demir de uygulamadan dolayı yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

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Çadırda aşısı yapılan Ali Yeşil ise "Çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun. Bizim aşılanmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.Eskişehirde dikkat çeken görüntü Ekipler geldi tek tek aşılandılar

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