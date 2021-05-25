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Haber Giriş: 25.05.2021 - 19:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 25 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre vaka sayısında düne göre yükseliş olduğu görülürken, son 24 saatte 223 bin 104 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 9 bin 375, hasta sayısı 693 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 104 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 9 bin 375, hasta sayısı 693 oldu. Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. 

Son dakika haberi... 25 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 655 olarak açıklarken, 7 bin 523 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 702 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 10 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 034 bin 316 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi... 25 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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