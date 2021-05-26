Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de!
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlaşmasını duyurduğu 120 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.
Pfizer/BioNtech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi.
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.
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