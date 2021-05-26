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Haber Giriş: 26.05.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de!

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Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de!

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlaşmasını duyurduğu 120 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Pfizer/BioNtech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi.

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AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.

Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısında yeni parti Türkiyede

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