Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Pfizer/BioNtech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.

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