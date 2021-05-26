Son dakika haberi: İllere göre vaka sayıları belirlendi! Kademeli normalleşme nasıl devam edecek? 1 Haziran'dan sonra...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra bugün de Bilim Kurulu toplantısının yapılacağı duyuruldu. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ele alınacak. Peki kademeli normalleşme nasıl devam edecek? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
İLLERDE SON DURUM
Adana 18,90, Adıyaman 40,32, Afyon 82,64, Ağrı 122,52, Aksaray 58,86, Amasya 79,29, Ankara 123,02, Antalya 47,01, Ardahan 110,23, Artvin 74,93, Aydın 31,10, Balıkesir 86,35, Bartın 83,43, Batman 64,16, Bayburt 65,93, Bilecik 123,45, Bingöl 65,66, Bitlis 96,58, Bolu 139,14, Burdur 96,97, Bursa 80,28, Çanakkale 72,75, Çankırı 97,18, Çorum 99,03, Denizli 73,20, Diyarbakır 62,74, Düzce 118,02, Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Erzincan 92,56, Erzurum 151,40, Eskişehir 120,72, Gaziantep 67,06, Giresun 84,69, Gümüşhane 163,72, Hakkari 56,68 Hatay 16,69, Iğdır 50,67, Isparta 105,38, İstanbul 123,88, İzmir 72,75, Kahramanmaraş 35,95, Karabük 73,48, Karaman 72,57, Kars 134,77, Kastamonu 99,10, Kayseri 118,82, Kırıkkale 94,37, Kırklareli 108,64, Kırşehir 84,76, Kilis 50,42, Kocaeli 130,73, Konya 94,31, Kütahya 134,91, Malatya 90,06, Manisa 60,59, Mardin 49,84, Mersin 33,55, Muğla 56,26, Muş 41,84, Nevşehir 74,76, Niğde 106,61, Ordu 117,28, Osmaniye 15,68, Rize 119,64, Sakarya 94,28, Samsun 97,19, Siirt 34,13, Sinop 51,28, Sivas 102,38, Şanlıurfa 50,68, Şırnak 35,15, Tekirdağ 90,84, Tokat 112,90, Trabzon 93,73, Tunceli 80,29, Uşak 64,69, Van 50,72, Yalova 48,54, Yozgat 88,29, Zonguldak 129,90
15-21 Mayıs tablosunu paylaşan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." notunu düştü.
1 HAZİRAN'DAN SONRA KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL DEVAM EDECEK?
17 Mayıs’ta tam kapanma sona ermiş ve kademeli normalleşmeye geçilmişti. Kademeli normalleşme artık sona ermek üzere.
Kademeli normalleşmenin son verileri bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı’nda ele alınacak. Bundan sonra kademeli normalleşmede nasıl bir adım atılacak? Normalleşme dönemine ilişkin yeni yol haritası bugünkü Bilim Kurulu toplantısında görüşülecek, tavsiye kararları alınacak.
ESNAFIN DURUMU NE OLACAK?
Merak edilenlerden birisi de kafe ve restoranların durumu… Esnaf kapılarını açabilecek mi? Bu konuyla ilgili bazı senaryolar vardı. Kafe ve restoranların yaz aylarında sadece açık alanlarda hizmet vermesi iddiaları gündeme gelmişti.
Yine kapasite sınırlaması ve kapalı alanların kullanım durumu da senaryolar arasındaydı. Bu esnetilebilir mi, kapalı alanlara kapasite sınırlaması getirilip, açık alanların tamamının açılmasına izin verilebilir mi gibi konular da merak konusuydu.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Esnafın merak ettiği bu maddeler de bugün Bilim Kurulu’nun gündeminde olacak. Esnafın gündeminde bu madde varken, vatandaşın gündeminde ise sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi de bulunuyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının saati biraz daha geriye çekilebilir mi ya da hafta sonu olan sokağa çıkma kısıtlaması tek güne düşürülebilir mi… Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00 yerine 24.00'te başlaması da ele alınacak. Tüm bu senaryoları Bilim Kurulu masaya yatıracak.
AŞI TAKVİMİ
Bir diğer konu da aşı takvimi… Normalleşmeye geçebilmek için en önemli unsurlardan olan aşılama ile ilgili son gelişmeler de bugün Bilim Kurulu toplantısında görüşülecek.
Kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00’de açıklamalarda bulunacak.
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