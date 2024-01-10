Erdoğan: İsrail şaşkın, durun bu daha ilk adım... Yarına bırakırız, yanlarına bırakmayız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 4 yıl önce kale yerleşkesi açılışında bir araya gelmiştik. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

MİT 97. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.

81 vilayetle dünyanın dört bir ucunda görev yapan güzide teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.

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GİZLİ KAHRAMANLARIN NASIL ÖZVERİ İLE ÇALIŞTIĞINI İYİ BİLİYORUM

2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Sizlerle hep yakın mesai içinde olduk. Kritik günler yaşadık, nice badireleri aştık, zorlukların üstesinden geldik. Bu süreçlerde MİT mensuplarının sadece gayretlerine, vatanperverliklerine değil, vazife şuurlarına ve analiz kabiliyetlerine de şahitlik ettim. Devleti için hiç düşünmeden canını verecek kardeşlerimizle omuz omuza çalıştık. Gizli kahramanların nasıl özveri ile çalıştıklarını iyi biliyorum. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek çalışan MİT mensuplarını tebrik ediyorum. Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin.

ÜLKEMİZ ASIL EKSENİNİ BULDU

Etrafımız adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmışken hem ülkemizi büyütmenin, hem de devletimizin güvenliğini sağlamanın gayretindeyiz. Belirsizliğin arttığı bu dönemde ülkemiz; ekonomik, askerî, diplomatik ve istihbari alandaki başarılarıyla adından söz ettirmektedir Gelinen aşamada şu gerçeği herkes kabulleniyor; Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu olarak gücünü günden güne pekiştiriyor. Bunu Avrupa'dan Asya'ya pek çok muhatabımız bunu dile getiriyor. Küresel siyasette artan varlığımızla ilgili bazen hasetlikten kaynaklanan haber ve makale yayımlanıyor. Birilerinin iddiasının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, ülkemiz asıl eksenini buldu. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir.

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BAŞKASI NE DER DİYE HAREKET ETMİYORUZ

Eskiden olduğu gibi başkası ne der diye hareket etmiyoruz. Politikalarımızı Türkiye eksenli belirliyoruz. Kimin ne dediğine bakmadan bunu yapma peşindeyiz. Ülkemizin çıkarlarını gerek diplomasi gerek askeri olarak savunuyoruz. Harekatlarımız bunun örneğidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir. Ege'den Akdeniz'e, Doğu Akdeniz2e kadar mavi vatanı korumak için ortaya koyduğumuz irade bunlardan biridir. Ülkemizin elde ettiği kazanımlar tesadüfi olmadı. Başta MİT olmak üzere ordumuzun ve hariciyemizin alın ve yürek teri vardır. Tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

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GEÇMİŞTE BİZİ ELEŞTİRENLER ŞİMDİ TAKDİR EDİYOR

Rusya Ukrayna savaşı ile taşlar yerinden oynadı. Ülkemizin güvenlik konseptlerinde de köklü değişimler yaşandı. Savunma harcamasını israf gören devletler bir iki yıl içinde silahlanma yarışına girdi. Güvenlik birimlerinin görev alanlarını daraltmaktan bahsedenler güvenlik kurumlarına sınırsız yetkiler veriyor. Askeri işbirliği sayıları artıyor. Türkiye bu riskleri önceden fark eden ülkelerden biridir. Geçmişte bizi eleştirenler şimdi ülkemizi takdir ediyor. İHA SİHA'lar dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Savunma sanayi katma değeri en yüksek ihracat kalemi haline geldi. Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. ANKA 3 ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Çarpan etkisi yapacak Kızılelma'nın testleri devam ediyor. Ordumuz emniyetimizle MİT başkanlığı imkan, kapasite ve kabiliyeti güçlenmekte. Teröre karşı mücadelede net şekilde görüyoruz. İnsansız hava araçlarını etkin kullanan kurumların başında MİT var. İmkanları ile teröristlere nefes aldırmıyor. Örgütün lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık MİT bunları ayak takımları ile uğraşmıyor, lider kadrosunu yok etme gayretinde. bu maliyeti yüksek olan adım atalım, ayak takımı ile ne işimiz var.

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HEMEN HER GÜN BİR CANİNİN HABERİNİ ALIYORUZ

Hemen her gün sınırlarımızdan yüzlerce km ötesinde etkisiz hale getirilen bir caninin haberini alıyoruz. DEAŞ'a da aynı şekilde mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz.

DEAŞ'ından FETÖ'süne kadar hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. İstedikleri yere kaçsınlar. devletimizin nefesi sürekli enselerinde olacak. FETÖ'cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız.

MİT SİVİLLEŞTİKÇE ASLİ GÖREVİNİ İCRA ETMEYE BAŞLADI

Hükümet olarak 2010'dan beri teşkilatın insan kaynağının güçlendirilmesi için pek çok adım attık. Özal döneminde başlayan MİT'in sivilleşmesi bizim dönemimizde hız kazandı. MİT sivilleştikçe asli görevini icra etmeye başladı. Vesayet dönemleri devletin omurgasını oluşturan kurumlara da zarar verdi. Bu dönemlerde teşkilatın vaktini nelere harcadığını hepimiz iyi biliyoruz. İnşallah benzer enerjinin harcanmasına müsaade etmeyeceğiz. Kurulun insan kaynağı havuzu da MİT'in faaliyetlerini karşılar hale geldi. Önümüzdeki dönemde personel kapasitesini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması düşünülemez. Tehdit sıralamasında revizyona gidiyoruz.

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GAZZE DURUŞUMUZ HESAPLARI BOZDU

Düzensiz göç, organize suçlar, İslam karşıtlığı gibi suçlar da kurumumuzun radarına girdi. Beşinci kol elemanlarına göz açtırmayacağız. Bugüne kadar Suriye'den Ukrayna'ya kadar çevremizdeki kıvılcımın ülkemize sıçramasına izin vermedik. Nice saldırıyı beraber savuşturduk. Mezhep ve köken üzerinden yürütülmeye çalışılan operasyonlara müsaade etmedik. Bu mecraların ülkemize yönelik psikolojik harekatların merkezi olarak kullanılmasına seyirci kalamayız. Benzer acıları milletimize tekrar yaşatamayız. Ülkemizin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgedeki krizlerde dik duruşu birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız.

TÜRKİYE'Yİ TANIMAYA MAHKUMSUNUZ

Espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürüdür. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Nasıl oldu da bunları toparladınız diye. Durun bu daha ilk adım. Türkiye'yi tanımaya mahkumsunuz. MİT'in istihbarat diplomasisini de takdirle karşılıyoruz. MİT'in başarılarını gururla takip ediyoruz.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Pek çok bilgi ve doküman da paylaşılıyor. Bilgi güvenliği açısından ciddi zafiyet oluşturduğu açıktır. Bu konuda devletimizin de harekete geçmesi gerektiği inancındayım Türkiye menşeili uygulamalar alternatif olarak değerlendirilebilir. MİT bu konuda rehber olabilir. Bu çalışmaların takipçisi olacağız. Sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.