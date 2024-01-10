MİT Başkanı İbrahim Kalın: Hiçbir ihanet cezasız kalmayacak

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İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zeka her türlü manipülasyona açıktır. İnsanlığın geleceğine tehdit etme potansiyeline sahiptir. Siber suçlara karşı korunaklı için çalışmakta kurum ve kuruluşlarımız. Kendine yeterlilik ilkesi bir beka meselesidir. Siber vatanı korumak hayati önem taşımaktadır. Kendine yeter hale gelen ülkeler egemenliğini güvence altına alabilirler. Siber, biyolojik, ekolojik ve ekonomik güvenlik de hayati öneme sahip. Atılan adımlar Türkiye'yi güvenli ülke haline getirmiştir.

"HİÇBİR İHANET CEZASIZ KALMAYACAK"

Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır Türkiye çağın krizleri ile baş edebilmek için güçlü olmak zorundadır. Dost ve müttefiklerine kalkan olmak için güçlü olmak zorundadır. Coğrafi ve demografik gücümüzün farkında olarak stratejik akılla hareket etmek zorundayız.

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Temel ilkemiz emanet içinde olmaktır, emin olmaktır. Güvenlik özgürlük içindir. Stratejik güvenlik diğer ülkelerin güvenliğini de önemseyen yaklaşımı esas alır. Gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır. Sağlam istihbarat olmadan etkin diplomasi yapamayız.



Milli İstihbarat Teşkilatı, ülkemizin korunmasında kilit roller oynamaya devam edecektir. MİT Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten memnuniyet duyuyorum.