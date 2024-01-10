Meteoroloji uyarmıştı! Bursa, Bolu, Eskişehir ve İstanbul'da kar yağışı... Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı

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Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale’nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi. Çanakkale-Biga kara yolunda ise buzlanma nedeniyle kayan bir otomobil yolu trafiğe kapattı. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekiplerince kapanan köy yollarında temizlik çalışması başlatıldı.



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ÇANAKKALE-BİGA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Fırtınayla birlikte tipi şeklinde yağan kar yağışı Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle boğaz trafiği saat 10.10 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çatalca Elbasan Mahallesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı evlerin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü.

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KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE JANDARMA YARDIM ETTİ

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI

Bolu Dağı'nda, dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, gece boyu aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Yolda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.

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BURSA’DA KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Dün akşam itibarıyla İnegöl'de etkisini artıran kar yağışı Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kısa sürede karla kaplanan yol Karayolları ekiplerince açılarak, ulaşımda aksamaların önüne geçiliyor. Ayrıca ekipler, muhtemel buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor.



ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI

Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, gece yarısından sonra etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

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Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, Eskişehir-Ankara ve Bursa kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi ise kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 1 derece olurken, kar yerini güneşli havaya bırakacak.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ CIVIL CIVIL

Volkan KARABAĞ/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'nde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor, kızak ve kayak pistleri doluyor. Sömestir tatiline hazırlanan otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.