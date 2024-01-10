Son dakika... MHP'nin 55 adayı belli oldu

Güncelleme Tarihi:
MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu.
İşte MHP'nin açıkladığı 55 aday:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Serdar Soydan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cengiz Ergün
Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik
Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci
Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen
Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun
Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili
Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı
Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık
Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu
Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan
Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet
İLÇELER
ADANA
ÇUKUROVA İlçe Belediye Başkan Adayı: Firdevs Cingözler
FEKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Şener
İMAMOĞLU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Aydın Kangur
KARAİSALI İlçe Belediye Başkan Adayı: Bekir Şimşek
KARATAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Necip Topuz
KOZAN İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Atılı
POZANTI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Avan
SAİMBEYLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Cengiz
SARIÇAM İlçe Belediye Başkan Adayı: Bilal Uludağ
YUMURTALIK İlçe Belediye Başkan Adayı: Aydın Kütükoğlu
MERSİN
ANAMUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Hidayet Kılınç
BOZYAZI İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetinkaya
ÇAMLIYAYLA İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Rıza Genç
ERDEMLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kara
GÜLNAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Fatih Önge
MUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Şeker
SİLİFKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sadık Altınok
TARSUS İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Tat
TOROSLAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Öz
AYDIN
EFELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Burak Pehlivan
GERMENCİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Halit Germen
KARASU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Erikmen
SÖKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Tekin Yavuz
ANKARA
ETİMESGUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel
GÖLBAŞI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek
KALECİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal
POLATLI İlçe Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı
ANTALYA
ALANYA İlçe Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel
DEMRE İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz
GAZİPAŞA İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy
BALIKESİR
GÖMEÇ İlçe Belediye Başkan Adayı: Kazım Arslan
BURSA
YENİŞEHİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Davut Aydın
DENİZLİ
ÇAL İlçe Belediye Başkan Adayı: Feti Akcan
HONAZ İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Semerci
ERZURUM
İSPİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun
OLUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Ergün
UZUNDERE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sinan Aydın
ESKİŞEHİR
ÇİFTELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Kadir Bıyık
SEYİTGAZİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Erhan Erdem
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper
SİLİVRİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz