Ebrar Sitesi’nin enkazı kum gibi... 8 blok 320 daire un ufak serilmiş

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Felaketin dokuzuncu günü olan dün Ebrar Sitesi’nin enkazı, altındaki kayıplarını bekleyenlerle doluydu. Ancak bekleyişte umudun yerini acı ve öfke almıştı. Neredeyse konuştuğum herkes ilk üç gün kimsenin kendilerine yardım etmediğinden şikâyetçiydi. Gelen her resmi görevliye, kurtarma ekibine ve gazeteciye dert yanıyorlar, şikâyetlerini ve üzüntülerini dile getiriyorlardı. Enkazda olup bitenleri anlamaya çalışırken, kaybı olduğu anlaşılan ve ağıt yakan gözü yaşlı bir kadın, “Işıl, sen Işıl mısın?” diyerek bana sarıldı. Daha sonra enkazın altında kızı Işıl’ın kaldığını, beni ona benzettiğini öğrendim. Bir süre birbirimize sarılıp ağladık ancak acılı anneyi teskin etmek elbette mümkün değildi. Çevrede, enkazdan sağ kurtulup yakınlarını bekleyen çok sayıda insan da vardı. 16 yaşındaki Ebru ablasıyla birlikte enkazdan sağ çıktı ancak ailesinin geri kalanını kaybetti. Yaşadığı kayıplara rağmen “Ben şikâyet etmeye utanıyorum çünkü en azından ailemden biri de sağ çıktı. Kimsesi olmadan çıkanlar var” diye ağladı.

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Ebrar Sitesi’nden sağ çıkan bir diğer kişi 34 yaşındaki Aydın Oğuz Tuğal’dı. Rehber öğretmenlik yapan Tuğal, enkaz altındaki eşi Tuğba (30) ve kızı Esila’dan (6) umutlu bir haber bekliyordu. Aydın Oğuz Tuğal felaketin 6’ncı saatinde çevredekiler tarafından tesadüfen kurtarılmıştı. Kendisinin deprem gecesi salonda uyuyakaldığını, eşi ve kızının ise yatak odasında bulunduğunu anlattı. “Ben herkesin sesini duyuyordum ama kimse beni duymuyordu. Ya hâlâ aşağıda benim gibi olanlar varsa” diye endişelerini dile getirdi. 9’uncu katta oturan Tuğal ailesi, Z Blok’ta yaşıyordu. En son inşa edilen Z Blok, arama kurtarma çalışmalarında da en çok zorlanılan yer olarak biliniyor. Zira hem en arka tarafta kalıyor ve hem de yanında çökmemiş ve ağır hasarlı bir bina bulunuyor. Bu nedenle özellikle bu bloktaki çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Z Blok’taki yakınlarını bekleyenler, buradan neredeyse hiç sağ çıkan olmadığını belirtiyor.

Seda TÜRKOĞLU ve Levent KULU Hatay'dan bildiriyor...

Ebrar Sitesi mağdurlarının bir diğer şikâyeti, arama kurtarma çalışmalarının tek elden yürütülmemesi ve sürekli farklı grupların enkaz bölgesine gönderilmesi şeklindeydi. Çalışmalarda bir süreklilik ve sistem olmadığını belirten bir depremzedeler, Ebrar Sitesi hakkında “Medyada en çok yer alan ve hiçbir şey yapılamayan tek site” diye konuştu.

ENKAZ BAŞINDA ACI BEKLEYİŞ

Enkazda yakınları kalanlar, 9’uncu günde içeriden ses alma umuduyla bir yere kımıldamıyor. 24 saat enkaz başında bekleyen acılı depremzedeler, gözyaşları içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

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AĞLATAN EŞYALAR

Zaman zaman beton yığınlarının arasından bir oyuncak görünüyor ya da bir fotoğraf rüzgârla uçuyor. İşte o anlarda anılar sökün ediyor zihinlere, boğazlar düğümleniyor, gözyaşları sel olup akıyor.

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MÜTEAHHİDİ NEREDE BİLİNMİYOR

- Temeli 1999 depreminin ardından atılan sitede, A’dan Z’ye yaklaşık 28 blok bulunuyor. En son yapılan Z Blok 2011 yılında inşa edilmiş.

- Kahramanmaraş merkezli depremlerde sitedeki 28 bloktan 8’i yerle bir oldu.

- 10 katlı blokların her bir katında

4 daire, yıkılan alanda toplamda 320 ev bulunuyordu.

- Sayısı kesin olmamakla birlikte, en az bin 300 kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

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- Siteye yakın olan askeriye nedeniyle, burada pek çok asker, polis ve güvenlik görevlisinin oturduğu belirtiliyor.

- Şehrin tek AVM’sine yakın olan sitenin, konumu itibarıyla popüler bir yerleşim olduğu biliniyor.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ifadesine göre, sadece Ebrar Sitesi’nde, Elazığ Depremi’nde ölenlerin 6 katı insan öldü.

- Eleştirilerin hedefindeki sitenin müteahhidi Tevfik Tepebaşı’nın şu an nerede olduğu bilinmiyor.

- Tevfik Tepebaşı’nın İstanbul’da olduğu da ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı da iddialar arasında.

- Sadece Ebrar Sitesi değil, Tevfik Tepebaşı’nın müteahhitliğini yaptığı Kahramanmaraş’taki 15’ten fazla binanın depremde yıkıldığı belirtiliyor.

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MSB: UMUT BU GÜLÜŞLERDE...

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'da Mehmetçiğin çeşitli hediyeler verdiği depremzede çocukların yüzünü güldüren anları paylaştı. Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Umut bazen bir çocuğun gülüşünde gizlidir. Gelibolu'da konuşlu 18'inci Mekanize Piyade Tugayı Komando Taburumuz, Hatay'da depremden etkilenen çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsun güldürebilmek için sık sık onlarla bir araya geliyor, etkinlikler düzenliyor" ifadelerini kullandı. (DHA)