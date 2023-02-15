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Dünyanın dört bir yerinden dayanışma ruhu: Avrupa tek ses

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#Deprem#NATO#Avrupa
Dünyanın dört bir yerinden dayanışma ruhu: Avrupa tek ses
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Depremlerin yol açtığı felakette yabancı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yavaş yavaş yerini barınma, çadır, jeneratör, ısıtıcı temini gibi kış koşullarıyla baş etmeye yarayacak yardım kampanyalarına bırakıyor. Bu yönde dünyanın dört bir yanından destekler sürüyor.

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Deprem sonrası Türkiye’nin ihtiyaçlarını iletmesiyle birlikte harekete geçen ve çok kısa sürede karşılama amaçlı somut adım atan AB, Ankara’yla üst düzey işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etti.

Dünyanın dört bir yerinden dayanışma ruhu: Avrupa tek ses

Belarus’ta yardım kampanyası sürüyor.

HASTANE KURDULAR

Türkiye’nin aktive ettiği Sivil Koruma Mekanizması bağlamında 21 AB üyesi ve 3 katılımcı Avrupa ülkesi, 32 arama kurtarma, 6 sağlık ekibi gönderdi. .İspanya, Fransa ve artık AB üyesi olmayan İngiltere sahra hastanesi kurdu. Bu ülkeleri Belçika ve İtalya izleyecek. AB bunların yanı sıra kendi stratejik rezervlerini de aktive etti. Bu bağlamda 500 geçici barınma unsuru, 2 bin çadır ve 8 bin battaniyeyi depremden etkilenen bölgelere gönderdi. 16 AB üyesi de barınma odaklı ekipmanlar gönderdi. AB’nin ‘acil’ kodlu nakit yardımı ise şu aşamada 3 milyon Euro (60 milyon TL) seviyesinde.

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Dünyanın dört bir yerinden dayanışma ruhu: Avrupa tek ses

Fransa, Adıyaman’a sahra hastanesi kurdu.

NATO DA DEVREDE

Türkiye’nin, çoğunluğu AB üyesi olan NATO müttefikleri de taleplere çok kısa sürede yanıt verdiler. Depremin ikinci gününde Avrupa Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla aralarında üye olmayı bekleyen Finlandiya ve İsveç’in de bulunduğu 20’den fazla ülkeden, çeşitli alanlarda uzman yaklaşık 1500 personel Türkiye’ye gönderildi. NATO, tatbikatlarda kullanılan ve karargâh komplekslerinden oluşan geçici barınma tesisleri kurma hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yerinden dayanışma ruhu: Avrupa tek ses

NATO savunma bakanları dün Brüksel’de toplandı.

‘YARDIMLAR SÜRMELİ’

İlk ihtiyaçların karşılanmasının ardından Batı kanadından tek ses çıkıyor: Yardımlar sürmeli. AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç’in martta Brüksel’de
düzenlemeyi planladığı bağışçılar konferansı ciddi bir dayanışma örneği olarak görülüyor.

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Dünyanın dört bir yerinden dayanışma ruhu: Avrupa tek ses

Suudi Arabistan, Suriye’nin Halep Havalimanı’na uçakla yardım yolladı. BM, kapalı olan Türkiye’deki Cilvezgözü ve Öncüpınar sınır kapılarından yardım geçişinin başladığını duyurdu.

AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, desteği artırarak sürdürme konusunda kararlı olduklarını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de her fırsatta Türkiye’ye desteğin sürmesi gerektiğini vurguluyor.

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#Deprem#NATO#Avrupa

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