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Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da 

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#TCG Bayraktar#TCG Sancaktar#Hastane
Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar savaş gemileri, depremzedelere sağlık hizmeti vermek için sahra hastanesi oldu. Hürriyet, Hatay’ın Payas MMK Metalurji Limanı’nda demirleyen TCG Bayraktar gemisine çıktı ve burada hastalara yapılan müdahalelere tanıklık etti.

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Milli Savunma Bakanlığı’na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar adlı 40’ar tank kapasiteli savaş gemileri, depremden hemen sonra çok sayıda yardım aracı, kamyon ve iş makinesi yüklenerek, Muğla’dan deprem bölgesine ulaştırıldı. TCG Sancaktar İskenderun Limanı’na, TCG Bayraktar ise Payas MMK Metalurji Limanı’na demir attı. İş makineleri ve kamyonların tahliye edilmesinin ardından iki gemi de acil servise dönüştürüldü. Sahra hastanesine çevrilen gemiler yaralı ve hasta depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da

65 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ

Her iki gemide de görev alan tüm sağlık çalışanlarının hepsi gönüllü. TCG Bayraktar gemisinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Menteşe Devlet Hastanesi ile Muğla Özel Yücelen Hastanesi’nde görevli 18’i doktor, 65 kişilik gönüllü sağlık ekibi görev alıyor. Bölgelerden getirilen yaralılara müdahale eden ekipte genel cerrah, anestezi ve reanimasyon uzmanı, kalp damar cerrahisi uzmanı, ortopedi uzmanı, acil tıp uzmanı, pediyatri uzmanı, 4 çocuk doktoru ile çok sayıda asistan, tıp öğrencisi ile hemşireler bulunuyor.

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Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da

120 YATAK KAPASİTELİ

Sahra hastanesine çevrilen gemide hastalara tahsis edilen 120 yatak, biyokimya laboratuvarı, röntgen odası, yoğun bakım ünitesi ve gözlem odası bulunuyor. Günde ortalama 700-800 kişiye müdahale edilen TCG Bayraktar’da bugüne kadar 1.800 yaralıya müdahale yapıldı.

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Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da

SAVAŞ GEMİSİNDE DÜNYAYA GELDİ

Hatay’da hamile depremzede Merve Açıkbaş, hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar’da doğum yaptı.

Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da

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Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından bebeğin fotoğrafları paylaşılarak, “TCG Bayraktar gemimizden güzel bir haber var. Depremden zarar gören hamile bir vatandaşımız gemide güzeller güzeli bir kız evlat dünyaya getirdi. Milli Savunma Bakanlığı olarak yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz” denildi.  (DHA)

Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da

HEPSİ GÖNÜLLÜ KAHRAMAN

Gemide görev yapan Opr. Dr. Merih Yılmaz “Burada görevli tüm sağlık çalışanlarımız gönüllü olarak geldi. Türkiye’nin her noktasında arayanlar oluyor ‘Biz ne yapabiliriz’ diye. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama lütfen tek başınıza çıkıp gelmeyin. Gelecekseniz, Sağlık Bakanlığı’yla koordineli bir şekilde gelin. Burada bir vatandaşımıza dahi faydamız olduysa ne mutlu bize” dedi.

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#TCG Bayraktar#TCG Sancaktar#Hastane

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